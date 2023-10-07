印度指控小米及vivo非法資助新聞網站宣傳中國　小米強烈否認

路透社10月6日引述警方文件稱，印度警方指控中國手機製造商小米（Xiaomi）和vivo涉非法地向一個印度新聞網站轉移資金，為中國宣傳。



報道指，根據一份8月17日提交的警方文件，印度新聞網站NewsClick的創辦人兼編輯普爾卡亞斯塔（Prabir Purkayastha）與一個鮮為人知的組織串謀，以擾亂印度主權以及引起不滿。文件稱，作為這計劃一部份，這些人從中國取得大量資金，用於傳播批評印度政策和項目、捍衛中國政策和項目的有偏見新聞。

文件提及，包括小米和vivo在內的中國電訊企業違反印度外匯法例，在印度註冊數千間空殼公司，以向印度非法注入外國資金，助長這陰謀。

小米強烈否認：不知情

小米印度分公司發言人指，公司對此不知情，並強烈否認這些指控。發言人說，小米在進行商業活動時最大程度地尊重並嚴格遵守適用的法律，任何串謀指控都是毫無根據。vivo暫未回應報道內容。NewsClick指，這些指控站不住腳以及不屬實。

印度警方10月3日早上同步搜查NewsClick新聞網辦公室，以及多名記者和評論員的住宅。路透社10月6日稱，印度警方拘捕普爾卡亞斯塔和一名高級行政人員。印度警方也指控NewsClick企圖製作「不正確的印度地圖」，並試圖破壞2019年的大選。