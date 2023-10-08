美媒：中芯國際列黑名單　在美業務仍蓬勃發展

雖然中芯國際被美國多個部門拉入黑名單中，但這間中國最大半導體製造商在美國的業務仍蓬勃發展。



據美國《華爾街日報》（WSJ）報道，中芯國際目前已被美國國防部列入中國涉軍企業名單，被美國商務部列入實體清單，並被美國財務部列入美國投資者不得交易的股票名單。即便如此，中芯國際2022年從美國半導體企業賺取了創紀錄的15億美元（約117億港元）收入，佔其總銷售額的五分之一。

中芯國際2023年5月還在美國加州歐文（Irvine，或譯爾灣）的辦事處舉行開業慶典，現場擠滿了美國半導體行業高管。與會的晶片設計公司高通（Qualcomm）高級副總裁陳若文（Roawen Chen）還在講話中表示，他仍希望有朝一日能看到中芯國際在美國建造一座晶圓代工廠。但後來，高通發言人澄清這段發言是「玩笑話」。

報道稱，中芯國際被列入黑名單，不意味着美國企業完全被禁止與中芯國際做生意，只是需要事先取得美國商務部核發的許可證。據美國國會2021年公布的數據，從2020年11月9日至2021年4月20日，美國商務部批准了美國企業向中芯國際銷售價值數百億美元產品的申請。

美國半導體設計商和設備製造商長期以來一直認為，與中芯國際等中國企業做生意有助於提高利潤，使他們能投資於深層次的發展。這些公司還說，他們不會向中芯國際出售最先進設備，也不依靠中芯國際來執行最尖端的設計，因此不會損害美國國家安全。

中國通訊設備巨頭華為2023年8月突然開售新款旗艦手機Mate 60 Pro，據稱使用了由中芯國際開發的7納米晶片，且實現了5G技術，被認為是突破了美國的技術限制。

這款手機出街後，引來美國高度關注。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）還形容，華為在芯片領域取得的突破令人感到極度不安，並表示將需要更多工具來實施出口管制。

當前，美國政府受到國會共和黨人愈來愈大的壓力，要求對中芯國際等企業出台更大範圍的限制。

美國防務承包商兼中國技術分析師馬爾韋農（James Mulvenon）在一份關於中芯國際的報告中寫道，如果讓中芯國際未來幾年保持高利潤並大舉參與尖端研發，可能實質改變美國在與中國的潛在軍事衝突中獲勝的機率，這樣的預測並不誇張。

本文獲《聯合早報》授權轉載

