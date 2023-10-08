哈馬斯對以色列發起大規模攻勢　一文看懂以巴加沙地帶衝突

中東加沙地帶（Gaza Strip）10月7日爆發近年最嚴重的武裝衝突，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）向以色列發射數以千計火箭，其武裝分子亦闖入以色列領土，多人被俘。

以色列其後宣布當地進入戰爭狀態，雙方隨即在多個地方交戰。事件至今未有緩和迹象，路透社整理了以色列及哈馬斯近年的恩怨，或可以由以色列在2005年撤出加沙地帶說起。



2005年8月

以軍單方面撤出佔領38年的加沙地帶，放棄當地的殖民區，將當地交由巴勒斯坦控制。

2006年1月25日

巴勒斯坦舉行議會選舉，哈馬斯贏得大多數議席，惟該組織拒絕放棄暴力及承認以色列地位，導致美國及以色列切斷對巴勒斯坦的援助。

2006年6月25日

哈馬斯從加沙對以色列發動突擊，以軍士兵沙力特（Gilad Shalit）被俘，以色列因此發動空襲和地面攻勢。而在五年後，沙力特在一次以巴雙方交換囚犯時獲釋。

2007年6月14日

巴勒斯坦爆發內戰，哈馬斯由巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）帶領的法塔赫派系（Fatah）手上奪得加沙控制權。法塔赫則控制約旦河西岸（West Bank）地區。

2008年12月27日

巴勒斯坦向以色列南部城鎮斯代羅特（Sderot）發射火箭後，以軍向加沙發動為期22天的軍事攻勢。估計有大約1400名巴勒斯坦人和13名以色列人喪生，雙方其後同意停火。

2012年11月14日

以色列擊斃哈馬斯軍事參謀長賈巴里（Ahmad Jabari），巴勒斯坦武裝分子在隨後8天多次發射火箭，以軍則以空襲反擊。

2014年7月至8月

哈馬斯綁架並殺害3名以色列青少年，導致以巴雙方爆發長達七週的戰爭。據估計，這場衝突造成超過2100名加沙巴人死亡，以色列則有73人喪生，當中包括67名軍人。

2018年3月

巴人沿分隔加沙與以色列的圍籬示威，以軍開火阻止示威者接近。之後引發多個月的示威，以及哈馬斯和以軍的衝突。消息指事件一共造成超過170名巴人死亡。

2021年5月

伊斯蘭齋戒月期間，以巴雙方在伊斯蘭第三大聖地阿克薩清真寺院區（Al Aqsa）出現緊張局勢，巴人與以色列安全部隊爆發衝突，數以百計巴人受傷。

哈馬斯要求以軍撤出當地，並由加沙地區向以色列發射火箭，以色列則空襲加沙回應。雙方駁火11天，一共造成加沙至少250死、以色列則有13人喪生。

2022年8月

以色列空襲擊斃一名伊斯蘭聖戰組織高層及武器庫後，該組織則向以色列發射過千枚火箭報復。這次持續三天的衝突中，至少44人喪生，當中包括15名兒童。

2023年1月

以軍突襲約旦河西岸的傑寧難民營（Jenin），7名巴勒斯坦武裝分子及2名平民被殺，引來伊斯蘭聖戰組織由加沙向以色列發射兩枚火箭，以軍其後空襲加沙回應。

2023年10月

哈馬斯由加沙地帶對以色列發動近年來最大規模的攻擊，在密集的火箭攻勢下，武裝分子突襲以色列境內。伊斯蘭聖戰組織則表示，其戰士亦參與其中。

以色列指當地進入戰爭狀態，軍方已空襲加沙地帶的哈馬斯據點，同時已經徵召後備軍人加強兵力。