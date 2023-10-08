哈馬斯挨家挨戶擄人影片流傳　被綁架以色列女生哭求：別殺我！

控制加沙走廊（Gaza）的巴勒斯坦伊斯蘭極端組織哈馬斯（Hamas）10月7日清晨針對以色列發動大規劃的多線突襲。以色列南部、靠近加沙的斯代羅特（Sderot）遭火箭與炮彈攻擊，不少人橫屍街頭、車輛佈滿子彈孔，哈馬斯成員被指挨家挨戶擄人或獲人。



住棚節（Sukkot）音樂也是多線襲擊的目標之一。一名25歲以色列女學生光天化日下被擄走。家屬發布當時影片可見女學生哭求「別殺我」，一邊被強行押上電單車。

影片在網上廣傳，目前女學生及其男友均下落不明。

加沙走廊附近的Kibbutz Re'im近日舉辦音樂祭慶祝以色列住棚節邁入尾聲，上百名年輕人前往觀賞，豈料哈馬斯成員實行突襲，以火箭和手槍朝人群瘋狂掃射，現場陷入混亂。

一名現年25歲的女學生Noa Argamani遭哈馬斯成員綁架並被強行押上電單車，根據女生家屬發布影片，她大喊救命，而她的男友納森（Avi Nathan）亦被人架住，只能眼睜睜看電單車載着Noa Argamani極速駛離。現在她與納森均告失蹤。

哈馬斯7日清晨對以色列實行多線突襲，不到一天已造成數百人喪生、逾3000人受傷，亦有以色列人被到綁架到加沙走廊。

以巴衝突中，以色列人與巴勒斯坦人同樣有傷亡。圖為2023年10月7日，在以南部城市阿什凱隆（Ashkelon）可見加沙北部上空被火箭火光點亮，一片可怕的橙紅色令人聯想到，不知哪裏又有人失去家人與家園。（Reuters）

▼一名以色列女子被擄走後，她赤裸的遺體被置於在一輛貨車上。擄走她的武裝分子毫無顧忌地將腳擱在遺體之上：

▼上圖被殺的女生的母親拍片，稱貨車的遺體是她女兒：

▼網上流傳影片顯示哈馬斯成員在住宅區挨家挨戶擄人，情況相當可怕：