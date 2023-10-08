以色列：這是我們的「珍珠港時刻」　整個系統都失靈了

贖罪日戰爭50周年之際，巴以衝突的陡然升級震驚世界。巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）當地時間7日凌晨發動海陸空突襲，以軍則對加沙地帶展開多輪空襲作為回應。以色列總理內塔尼亞胡8日誓言將出動全部力量摧毀哈馬斯，巴勒斯坦總統阿巴斯則指控以方長期不公正對待才致衝突爆發。



多名以色列現任和前任情報官員7日稱，事態發展「出乎意料」，並承認「作為一次行動，它非常成功」，「我們不知道他們擁有這麼多的火箭彈，也沒預料到它們會如此有效。」

儘管以色列國防軍一再回避突襲是否是構成情報失誤問題，但也承認被俘的以色列人數量「史無前例」，有美媒稱這反映哈馬斯武裝力量的「空前滲透」。包括前以色列軍方發言人和以色列議會議長在內的官員更將此比作以色列的「珍珠港時刻」，直言「整個系統都失靈了」。

美國有線電視新聞網（CNN）7日寫道，以色列對地區衝突並不陌生，但7日發生的海陸空三軍突襲仍是前所未有的，重要原因之一便是缺乏事先預警。報道稱，儘管以色列在過去數十年來已成為科技強國，擁有一流的情報機構和世界上最強大武裝力量之一，以軍面對襲擊仍感到猝不及防。

「整個系統都失靈了。不只是某個部分，整個防禦體系顯然都未能為以色列平民提供必要的防禦。」前以色列國防軍國際發言人康裏庫斯（Jonathan Conricus）接受CNN採訪時說，「這對以色列來說是『珍珠港式』的時刻，這在今天之前是現實，在今天之後也會是現實。」

康裏庫斯並非唯一一個提到這一比喻的以色列人。據美國霍士新聞（Fox News）報道，美國前眾議長麥卡錫7日談到對巴以局勢的評估時透露，他在襲擊發生後同以色列議會議長奧哈納進行了交談，「他們告訴我，這是他們的『珍珠港（時刻）』」。

「哈馬斯武裝人員進入以色列，自1948年以來，這種情況從未發生過——外國人實際控制以色列的土地。」麥卡錫表示，哈馬斯發射的5000枚火箭彈已經使得以色列「鐵穹」」防空系統「癱瘓」，「『鐵穹』應對不了這麼多火箭彈」。

前美國國家情報總監詹姆斯·克拉珀（James Clapper）甚至稱，7日的襲擊可與美國「9·11」事件「相比較」，尤其是在情報部門面臨的輿論批評上。他認為，以色列方面可能對哈馬斯的軍事能力存在一定的「刻板印象」，以至於未能預想到對方能精心策劃實施這種級別的攻擊。

英國廣播公司（BBC）提到，從以色列國家安全總局（辛貝特）、以色列情報和特勤局（摩薩德）再到以色列國防軍的資源，以色列可謂擁有着中東地區分佈最廣泛、資金最充足的情報機構。「坦率地說，無人預見該情況的到來令人震驚。或者他們有預見，但未能採取行動。」

報道稱，當被問及以色列何以沒能預見襲擊發生時，以官員的反應是，「我們不知道這是怎麼發生的」。

摩薩德前局長埃夫拉伊姆·哈勒維（Efraim Halevy）當地時間7日也告訴CNN，以色列方面「沒有得到任何警告」，當天凌晨爆發的衝突「完全出乎意料」。

哈勒維說，哈馬斯方面發射的火箭彈數量「前所未見」。「他們在不到24小時內發射的火箭彈數量超過了3000枚。從我們的角度來看，這是超乎想象的，我們不知道他們擁有這麼多的火箭彈，當然也沒有預料到它們會如此有效。"

他承認，這是一次「獨特的襲擊」，也是來自加沙方向的襲擊第一次「深入以色列」。哈勒維分析稱，哈馬斯「很可能」能夠在不讓以色列軍隊發現其計劃的情況下進行「試訓」，而以軍方「根本不知道發生了什麼」。「作為一次行動，它非常成功，我認為它是經過精心協調的。」他說。

以巴衝突：圖為2023年10月7日，以色列鐵穹反導系統攔截從加沙地帶發射的火箭。（Reuters）

BBC稱，儘管以色列在邊境地區佈置了裝備有攝像頭、運動傳感器的「智能屏障」鐵絲網，還部署有軍隊巡邏，但哈馬斯武裝分子卻簡單地用推土機推平了道路，在鐵絲網上挖了洞，或者從海上通過滑翔傘進入以色列。為了在以色列眼皮底下發動如此協調一致和複雜的襲擊，哈馬斯必須採取「非常高水平的安全措施」。

美國官員也表示，儘管近幾個月來美方一直在關注加沙地區緊張局勢升級的跡象，但沒有任何戰術級情報提醒美官員會發生如此大規模的襲擊。一名美高級情報官員稱，這引發了人們對美以情報盲點的擔憂。在中東問題專家大衛·卡法（David Khalfa）看來，這是以情報部門的「歷史性潰敗」。有以官員告訴BBC，一場關於情報失靈的大調查已經開始，或「持續數年」。

據以色列官員稱，截至當地時間8日早上，衝突已導致以色列至少300人死亡。據以媒報道，另有1500多人受傷。另據巴勒斯坦衛生部門消息，以軍對加沙地帶的空襲已經造成當地232人身亡，近1700人受傷。此外，在約旦河西岸的拉姆安拉等地，有6名巴勒斯坦人在與以軍的衝突中被打死。

當地時間8日凌晨，以色列總理內塔尼亞胡與政府強力部門官員召開夜間會議後發表聲明稱，針對哈馬斯的「鐵刃」行動已結束第一階段任務，以控制地區大部分哈馬斯部隊已被消滅。他同時表示，達成既定目標之前，進攻行動將無條件持續下去，針對仍在幾個以邊境社區中活動的哈馬斯武裝人員，以色列國防軍目前正在逐門逐戶地進行「清繳」。

CNN說，以色列國防軍方面一再回避突襲是否是構成情報失誤問題，但承認被俘的以色列人數量「史無前例」。內塔尼亞胡8日威脅稱，哈馬斯必須對被扣人員人身待遇負責，否則以色列將對其展開報復。 此前，哈馬斯下屬武裝派別卡桑旅7日晚發表聲明說，數十名以色列軍官和士兵在當天的軍事行動中被俘獲，目前這些人被安置在「安全地點」。

內塔尼亞胡8日稱，以色列正面臨一場由「哈馬斯的兇殘襲擊強加給我們」的漫長而艱難的戰爭，他誓言將在這場戰爭中獲勝並恢復以色列公民的安全。巴勒斯坦總統阿巴斯7日則表示，本輪巴以衝突的爆發原因在於以色列對巴勒斯坦人的「不公正」對待，以色列佔領者的殖民行為和對巴勒斯坦人宗教自由的侵犯使得衝突規模持續升級。

本文轉載自觀察者網