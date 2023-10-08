以巴衝突｜港府對以色列外遊警示升至紅色　一旅行團處當地正協助

以色列及勒斯坦衝突升級，港府今晚（8日）宣布，鑑於以色列局勢最新發展，今日提升以色列的外遊警示級別至紅色。政府發言人表示，計劃前赴以色列的市民應調整行程，如非必要，避免前赴，例如前往當地旅遊。至於身在當地的港人應留意局勢，提高警惕，注意安全，並避開示威或人群聚集的地方。發言人又指，由於局勢動盪，市民不應前赴加沙及其周邊地區，以及鄰近敘利亞及黎巴嫩邊界地區。」



以巴衝突：Palestinian militants ride an Israeli military vehicle that was seized by gunmen who infiltrated areas of southern Israel, in the northern Gaza Strip October 7, 2023. （Reuters）

港府今日提升以色列的外遊警示級別至紅色，發言人表示，計劃前赴以色列的市民應調整行程，如非必要，避免前赴，例如前往當地旅遊，而身在當地的港人應留意局勢，提高警惕，注意安全，並避開示威或人群聚集的地方。另外由於局勢動盪，市民不應前赴加沙及其周邊地區，以及鄰近敘利亞及黎巴嫩邊界地區。

就以色列和巴勒斯坦最新局勢一事，香港入境處稱獲悉事件後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署（公署）、中國駐以色列大使館（大使館）、中國駐巴勒斯坦國辦事處（辦事處）及旅遊業監管局了解情況。

入境處接獲17名身在當地港人查詢 5人已安全離開

截至今午6時，入境處共接獲17名身在當地的港人查詢，當中五人已安全離開當地，正乘搭航班回港。入境處會繼續與其餘12人保持聯繫，就其行程及航班資訊提供適切意見和協助。

此外，入境處得悉有一個30名港人的旅行團正身處以色列，當中有個別團員選擇提早回港，入境處亦會繼續與該旅行團保持聯繫，按其意願提供可行協助。

入境處：為港人提供較早回港直航或轉機航班資訊

入境處指，在掌握上述港人的行程後，主動為原定於較後時間回港的港人提供較早回港的直航或轉機航班資訊。此外，入境處與大使館及辦事處一直保持密切聯繫，就透過海陸空離開當地的各項交通安排交換信息，並按相關港人意願提供一切可行協助。入境處會繼續與上述港人、公署、大使館、辦事處及旅遊業監管局保持密切聯繫，繼續留意事態發展及積極跟進事件。