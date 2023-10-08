以色列局勢｜中國女教師被勸裹國旗出外保安全　無國旗改為穿旗袍

以色列與巴勒斯坦局勢升溫，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）10月7日發動突襲軍事行動，從加沙地帶發射逾5000枚火箭彈襲擊以色列，也有巴勒斯坦槍手潛入以色列南部地區開槍，多名以色列人遭擄走，引起當地極大恐慌。



在以色列一所高校任教的中國女教師接受內媒採訪時透露，當日襲擊事件發生後，她出去超市買物資時有同事囑咐她裹著國旗可以確保安全，但她當時沒有國旗，只有旗袍，於是她改為穿著旗袍出外購物。



高女士指，襲擊發生後，附近街道多了很多警車，警員也很緊張地巡邏。（《澎湃新聞》）

中國女教師高女士接受內媒《澎湃新聞》採訪時描述，以色列受火箭彈空襲前她出門跑步，但途中突然聽到巨響，才意識到以色列遭到空襲。學校的同事立即向她傳訊息，叫她找庇護所。兩個副校長其後又向她傳訊息，叫她趕緊回酒店房間不要出外。

高女士形容，躲在酒店時每聽到一次爆炸聲，酒店便有些人會往下跑，「後來估計感覺都已經跑空了」，又指這段時間挺嚇人，她都擔心第二天這座城市會不會被炸平。

高女士又指，襲擊發生後，附近街道多了很多警車，警員也很緊張地巡邏。高女士說，她最害怕的不是空襲，而是那些潛入以色列的哈馬斯武裝分子，指他們發動巷戰，傷害路人，又會闖入家庭，「那種我覺得更可怕」。

2023年10月17日，哈馬斯宣布向以色列發動攻擊，圖為以色列南部起火（Reuters）

高女士指，當天她擔心如果不出去買物資，過兩天又有襲擊的話，她便連吃的東西也沒有，於是她便趁著天未黑時外出去超市。她又稱，她的同事囑咐她裹面國旗在身上會安全些，她回應稱「國旗我沒有，旗袍我有」 ，於是她便穿著旗袍到超市買了些必需的物資。

▼以巴衝突照片