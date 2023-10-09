以巴50年後再開戰　衝突為何突然燃爆？

巴勒斯坦和以色列爆發新一輪衝突。巴勒斯坦武裝組織哈馬斯向以色列發射超5000枚火箭彈，以方宣布進入「戰爭狀態」並展開大規模報復行動，至今雙方已有近千人在本輪衝突中喪生。



哈馬斯展開「阿克薩洪水行動」，意在「報復以色列褻瀆位於耶路撒冷的阿克薩清真寺」——這也被外界看作是這次衝突爆發的導火線。中國國際問題研究院研究員董漫遠接受中新社訪問指出，「此次衝突發生並非偶然。」他認為，最主要原因是，旨在建立獨立巴勒斯坦國的「兩國方案」受到嚴重阻礙。

自2022年12月，以色列六黨聯合政府成立以來，以內塔尼亞胡為首的利庫德集團遷就右翼黨派不斷擴建定居點，加劇了約旦河西岸地區的矛盾和巴勒斯坦民眾的憤怒情緒，而主張以武力解決以巴問題的哈馬斯，正好藉助了這樣一種情緒。

中國社會科學院西亞非洲研究所研究員余國慶對中新社指，近期因內塔尼亞胡力推司法改革，導致以國內政局動盪，並出現了對國家政治前景不確定性的擔憂，一部分以色列軍警力量對內塔尼亞胡產生不滿情緒，這明顯影響了以色列內安全部門面臨外部威脅的判斷，哈馬斯同樣注意到這一點。

他又指出，哈馬斯經過一段時間的休養生息，軍事實力有了很大提升，綜合考慮後，選擇此時發動攻擊。

董漫遠分析指，這次衝突不會短時間內結束。今年，內塔尼亞胡政府司法改革遭到國內民眾反對，內塔尼亞胡現時騎虎難下，不推進司法改革，不向其他右翼黨派讓步，本屆政府很有可能垮台。「他（內塔尼亞胡）既是在為以色列安全而戰，也是在為六黨聯合政府合法性而戰，更是在為其主推的司法改革而戰，以色列在沒有在達到這一系列目的之前，行動是不會結束的。」

此外，內塔尼亞胡9月在聯合國大會上宣布，以色列將與沙特阿拉伯達成歷史性和平協議，兩國建交在望，成為中東一大變局可能。董漫遠認為，哈馬斯目的之一，就是要挫敗沙特與以色列尋求關係正常化的接觸，但從全局來看，這次衝突只是局部緊張局勢，不足以逆轉整個地區局勢。