以巴衝突｜哈馬斯疑挾持逾百名人質　阿聯酋促遵循國際人道法

外國傳媒報道，哈馬斯（Hamas）可能挾持了100多名人質，俘虜的下落和營救成為迫切問題之一。消息指出，包括婦女和兒童在內，100多名人質可能已被哈馬斯帶入加沙。阿聯酋外交部發聲明稱，有報道指以色列平民自家中被挾持為人質，該國對相關報道感到震驚。據指出，美國和英國正調查疑有國民被挾持的說法。墨西哥外交部宣布，據信該國有兩名公民已被挾持。



英國《衛報》報道，以色列國防軍（IDF）康裏克斯（Jonathan Conricus）表示，「相當數量」的以色列平民和士兵被扣為人質，根據以色列的一些消息，據信這一數字有數十人。不過，媒體推測有100多人被挾持為人質。康里庫斯認為，有些人質還活著，但部份相信已經死亡。

英國駐以色列大使館表示，一名26歲英國男子參加完音樂節後，下落不明，未知是否被武裝分子捉拿當人質。另泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）表示，已有2名泰國公民在攻擊中死亡，另有11名泰國公民被扣為人質。

已加入哈馬斯襲擊行動的伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）稱，他們已挾持30多名以色列人，強調在所有巴勒斯坦人囚犯獲釋後，才會釋放這些俘虜。

阿聯酋外交部8日表示，哈馬斯對以色列城鎮發動的攻擊，令緊張局勢嚴重升級。對有報道指以色列平民自家中被挾持為人質，該國感到震驚，強調雙方平民必須受到國際人道法的充分保護，絕不能成為衝突的目標。