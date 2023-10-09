以巴衝突｜加沙緊張局勢升級 無國界醫生緊急捐贈醫療物資

以色列和加沙之間的緊張局勢升級，襲擊造成嚴重傷亡，大量傷者湧入醫院。傷者擠滿多間加沙醫院，當地醫療設施面對藥物和消耗品短缺，發電機燃料不足。無國界醫生昨天（10月8日）正準備向加沙的多間醫院和醫療設施捐贈藥物和醫療用品。



加沙的醫護人員目前亦面對另一挑戰：在轉送傷病者到醫療設施時，缺乏安全的選項。組織在加沙的醫療統籌迪亞茲（Darwin Diaz）表示：「現在救護車因遭空襲而無法使用。無國界醫生要求各方尊重醫療設施、車輛和人員不容侵害的義務。」

無國界醫生當地員工組成的團隊，自上周六（7日）起一直在該被圍困地區以北的奧達（Al-Awda）醫院提供外科和住院護理，現在已將病床數目加至該院最多的26張，為預計大量湧入的傷者作準備。

組織在加沙的醫療活動經理皮耶（Jean Pierre）說：「病情穩定的病人獲轉介至我們這邊，由我們提供護理。傷者身受的盡是槍傷和炮彈碎片損傷，傷口隨機分佈在其上肢和下肢。」

以色列軍隊早前襲擊圍困地區的印尼醫院和加沙南部納賽瑟（Nasser）醫院門前的一輛救護車。襲擊導致一名護士、一名救護車司機死亡，多人受傷，並損壞了一所氧氣站。無國界醫生自2011年和2021年起分別為上述兩間醫院提供支援；組織敦促各方尊重醫療基礎設施，強調設施必須繼續為求醫的人們提供醫療援助，醫療設施絕不能成為襲擊目標。

這新一輪的敵對行動規模也不應被低估，巴勒斯坦和以色列當局已報告在以色列和加沙地區出現大量傷亡。據有關當局的報告，目前加沙已有逾2,200人受傷，超過300人死亡，當中包括20名兒童；至於在以色列，已有超過600人死亡，據報有逾2,000人受傷。