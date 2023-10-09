以色列遭「五十年未見」打擊　是哈馬斯對以巴問題的絕望回應

當地時間10月7日凌晨，巴勒斯坦哈馬斯武裝人員對以色列佔領區發動突襲，在短時間內發射5000枚火箭彈，並造成大量傷亡。以國防部承認被俘的軍民數量“史無前例”，全國宣布進入「戰爭狀態」。



巴勒斯坦衛生部門透露，以色列軍方隨後對加沙走廊的大規模空襲已造成巴勒斯坦人198人死亡、1,600多人受傷。隨著以軍對黎巴嫩境內「聲援」哈馬斯的砲火做出還擊，衝突局勢正朝進一步升級的方向發展，剛剛開啟「和解潮」的中東地區局勢，又被巴以衝突這個「世紀難題」蒙上了陰影。



哈馬斯的攻擊如何對以色列造成了重大傷亡？襲擊者的意圖是什麼？以色列的還擊將怎樣衝擊區域安全局勢？大國的中東角力與權力爭奪如何令巴以衝突成為「死結」？圍繞著相關問題，觀察者網專訪了上海外國語大學中東研究所教授、中國中東學會副會長劉中民，為讀者帶來解讀。



問：哈馬斯選在當地時間10月7日凌晨發動突然攻擊，令以色列方面猝不及防、死傷慘重。這一天恰好是第四次中東戰爭爆發五十週年的日子。以色列情報部門卻毫無察覺、未做準備，引發了許多討論。您如何評價這次攻擊的特徵與對以色列的衝擊？

劉中民：比起往年爆發的巴以衝突，這次的攻擊確實有比較大的變化。從2008年、2012年、2014年到2021年，隔三差五就會爆發巴以衝突，但基本模式都是巴勒斯坦方面先對以色列發動小範圍的襲擊，引發以軍的反擊，並且衝突烈度比較低。

這次，哈馬斯發起了可謂是自1973年第四次中東戰爭以來規模空前的襲擊，採用了海陸空立體滲透，在海上和陸地都突破了封鎖與隔離牆，還使用了滑翔傘，並且繳獲以色列的坦克，襲擊定居點。目前已經造成以色列方面上百人死亡，這種程度的打擊可以說是以色列五十年來未見的。

以巴衝突：圖為2023年10月8日，加沙地帶南部汗尤尼斯（Khan Younis）一名巴勒斯坦婦人的女兒和兩名兒子死於空襲，她在葬禮中擁抱親友。（Reuters）

第二點是以色列情報部門完全沒有收到預警。按說以色列的軍事情報機構在全世界都享有盛名，在過去的中東戰爭中也發揮了突出作用。但他們完全沒有察覺哈馬斯的攻擊包括前期準備工作。這樣一層衝擊確實帶有第四次中東戰爭的色彩，當年正是埃及與敘利亞軍隊的突然進攻，打破了以色列不可戰勝的神話。

如果還有第三點值得關注，那就是攻擊反映出以色列軍隊的一種疲態，背後也有國內政治的影響。一方面，巴以衝突近年來呈現常態化的特徵，以軍的做法是，只要哈馬斯武裝發動挑釁，就會以10倍的程度報復。因此，以軍長期認為巴勒斯坦方面沒有能力對他們造成致命打擊，思想上出現了麻痺與鬆懈。

此外，以色列去年圍繞司法改革問題出現了國內社會撕裂，許多青年都透過拒絕服兵役的方式來抗議內塔尼亞胡政府的司法改革，這可能也影響到以軍的士氣。

哈馬斯武裝人員乘坐動力滑翔傘滲透進以色列佔領區，並拍攝了影片。（社交媒體截圖）

問：哈馬斯及其他武裝組織發布聲明宣稱，除了報復以色列對阿克蘇清真寺的褻瀆以及對平民的屠殺外，這次襲擊還試圖通過俘虜以色列軍民來作為交換的籌碼。您怎麼評價攻擊者的意圖？

劉中民：近年來，以色列透過在約旦河西岸發動攻擊，以及圍繞阿克蘇清真寺爆發的零星衝突，抓捕了不少巴勒斯坦方麵包括哈馬斯的人員。我認為互換俘虜可能是哈馬斯在具體層面的訴求之一，但發動這次攻擊的主要意圖遠不止於此。

哈馬斯的真正動機更多是在向以色列，阿拉伯世界乃至巴勒斯坦內部宣洩對於當前巴以關係嚴重失衡狀態的不滿，分為以下幾個層次。

首先是對美國推動的一種畸形的阿以關係「正常化」做出反應。這次攻擊的一大背景是，美國正在促成以色列跟沙特阿拉伯關係正常化的談判。近期美國也放出許多風聲，包括給巴勒斯坦、沙特阿拉伯提供多少補償，換取對方接受《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords）。

自1979年埃及、以色列關係正常化以來，22個阿拉伯國家中已經有6個國家陸續與以色列關係正常化，而沙特阿拉伯又是阿拉伯世界中最大的一個國家。特別是自「阿拉伯之春」以來，沙特阿拉伯在阿拉伯世界的影響力與日俱增。如果沙以關係正常化，將意味著巴勒斯坦問題進一步邊緣化。從這個層面來說，哈馬斯甚至是帶有一絲殉難的悲劇色彩，試圖透過各種行動宣洩對巴勒斯坦問題邊緣化的強烈不滿，抗議美國推動的《亞伯拉罕協議》。

第二層是對巴以關係嚴重失衡的一種抗議。近年來，以色列無論在政治、軍事或安全層面，對巴勒斯坦的控制越來越強。儘管在1988年才正式建國，巴勒斯坦遠不是一個真正意義上的主權國家，連加沙加地區的稅收都被以色列掌控。自2000年中東和平進程陷入困境以來，以色列在巴以關係中越來越佔據​​主導地位，而且雙方陷入了惡性循環。只要巴勒斯坦、哈馬斯方面做出一些反應，以色列就會強硬還擊。

因此，哈馬斯也寄望於透過極端方式來扭轉不利局面。這次襲擊則讓全世界看到，以色列被打痛了。

第三層次則是哈馬斯對巴勒斯坦內部，阿巴斯領導的巴勒斯坦民族權力機構不滿，因為後者既無法爭取透過跟以色列談判來解決巴勒斯坦建國的問題，同時其內部的腐敗與不作為也引發了哈馬斯的強烈不滿。

2023年10月9日，以色列士兵在加沙邊境以色列一側集結 ，預計將對加沙進行地面入侵。（Reuters）

問：攻擊事件發生後，沙特阿拉伯迅速呼籲停止軍事行動升級，而伊朗議會有議員對攻擊表達支持。此外，黎巴嫩的真主黨勢力表示正密切關注局勢。如何評價阿拉伯國家及相關勢力對這次攻擊表態？以色列下一步的回擊將如何影響區域安全局勢？

劉中民：從道德層面出發，阿拉伯國家肯定會對巴勒斯坦表示同情，對以色列表示譴責。但是，目前整個中東在官方層面明確反對以色列的國家，實際上只剩下伊朗和敘利亞。這可以理解，自從敘利亞危機出現以來，以色列就多次向敘利亞境內目標發動攻擊，而敘利亞也得到了伊朗的支持。黎巴嫩的真主黨只是一個什葉派政治力量，他們長期與以色列對抗，會比較明確的支持哈馬斯。

至於大部分阿拉伯國家，尤其是已經和以色列實現關係正常化的國家，他們的態度基本上跟沙特阿拉伯保持一致，僅限口頭譴責，不會發出強烈的聲音。

下一步取決於事態的發展，如果以色列做出過度激烈的報復，即按照過去的慣例，讓巴勒斯坦方面付出十倍於己的代價，不排除會導致巴勒斯坦方面上千人的死亡。一旦出現這樣的結果，沙特阿拉伯與以色列關係正常化的談判恐怕也會停擺了。如果屆時沙特阿拉伯還要追求與以色列關係正常化，將在整個阿拉伯世界面前陷入道德困境。

此外，這次襲擊事件的一個疑點在於，哈馬斯武裝發射的5000枚火箭彈是怎樣神不知不覺地被運進加沙地帶的？過去哈馬斯在埃及和加沙地帶邊境挖了很多地道，透過走私的方式運進武器。近年來埃及與以色列合作管控邊境，效果較佳。因此，以色列下一步恐怕會把邊境管控不力的責任推給埃及方面，並施加外交壓力。

最後是伊朗，伊朗與以色列的關係可以說是中東地區最具對抗性色彩的關係。這幾年不管是土耳其同沙特還是沙特同伊朗之間，中東國家頻現「和解潮」，但唯獨伊朗同以色列的關係，可以說自1979年伊朗伊斯蘭革命以來，始終處於一種針鋒相對的狀態。特別是自敘利亞危機出現以來，伊朗派遣大量民兵支援敘利亞，在敘以邊境地區保持了強大力量，也與哈馬斯武裝關係密切。因此，儘管目前沒有確切證據，哈馬斯能成功發動這種大規模協調攻擊，背後很可能與伊朗有關係。

應該說伊朗這些年也是吃了不少虧。不管是國內的核子物理科學家遭暗殺，還是核工業設施遭到網路攻擊，在伊朗看來幕後黑手都是以色列。對於以色列下一步的軍事還擊升級，我想伊朗也會進行應對。

因此，就目前的局勢來看，如果以色列升級巴以衝突，將戰火延燒到黎巴嫩和敘利亞，甚至演變成同黎巴嫩真主黨乃至同伊朗的直接衝突，爆發第六次中東戰爭的風險也不能完全排除，這需要引發國際社會的高度重視。

以巴衝突：10月9日，以軍繼續對加沙地帶發動空襲。（REUTERS）

問：這次哈馬斯的大規模攻擊會對以色列內政產生怎樣的影響？以色列總理內塔尼亞胡宣布全國進入「戰爭狀態」，這會進一步彌合因司法改革而撕裂的以色列社會，讓其團結起來嗎？

劉中民：目前還很難準確下判斷。從短期來說，當以色列這樣的國家面對外部威脅的時候，對哈馬斯的報復性打擊會成為壓倒一切的優先事項。此外，這次攻擊之所以造成大量平民傷亡，就是因為哈馬斯的力量深入到以色列的定居點及猶太社區內部。內塔尼亞胡在演講中使用了「滲透」一詞，強調哈馬斯已經滲透進以色列，整個國內安全環境存在著非常大的隱患。如果雙方只是隔著邊境線互相交火，所造成的損失不會這麼大。

這次攻擊可以說對以色列整個國家和社會的心理造成了重創。因此，內塔尼亞胡的當務之急是透過盡快打擊哈馬斯的力量來保障國內安全，同時安撫社會情緒，重建社會信心和國家凝聚力。從這個角度來說，短期內襲擊事件會有利於內塔尼亞胡的執政，以色列國內的注意力也可能暫時把司法改革問題拋在一邊，優先解決安全問題。

但從中長期角度看，這次事件對內塔尼亞胡的執政利弊如何還不好說。畢竟以色列付出如此慘重的損失，現在國內一些反對派勢力也在強調追責。如果事後進行的調查評估發現，內塔尼亞胡在強行推動司法改革、導致國內社會撕裂的背景下，對國家安全問題有重大的疏忽或過失，這位自1999年以來的以色列政壇「不倒翁」，他的政治命運有可能面臨終結。

此外，對這次攻擊事件的調查也可能引發以色列國內對安全政策的反思，即使已經武裝到牙齒，以色列也無法完全解決自身面臨的安全問題。面對數量如此之多的火箭彈，他們津津樂道的「鐵穹」防空系統也徹底癱瘓了。以色列未來應思考究竟該如何重塑自身的安全觀，是與巴勒斯坦繼續對抗，還是尋求透過對話與和解來保障安全？

至少近年來，以色列對這個問題的態度可以說是偏執、固執到了極點，即不斷地透過壯大自身力量、靠拳頭說話來保障安全。而正如這次襲擊所體現的，這樣一種安全觀無法解決以色列的安全問題。

2023年9月30日，以色列特拉維夫，兩名婦女舉著心碎形狀的標語牌，參加遊行反對以色列總理內塔尼亞胡及其民族主義聯合政府司法改革。（Reuters）

問：這次對以色列的大規模攻擊同美國的中東政策有何關聯？

劉中民：過去歷屆以色列同阿拉伯國家的戰爭中，美國對以色列的支持是毫不動搖，以色列也是收到美國對外援助最多的國家。儘管目前在俄烏衝突問題上，美國為援助烏克蘭已經承受了非常大的壓力，但以色列依然是美國在中東不可或缺的盟友，因此，美國肯定會向以色列提供各種支持與援助，不管是道義、政策層面，還是經濟軍事層面的援助。

然而，支持以色列很容易，但在中東地區政策或戰略層面，美國一方面需要從中東抽身，一方面希望實現中東局勢的相對穩定，如何處理這樣一對目標間的矛盾確實是美國目前面臨的比較大的困境。最近三年來中東國家間的「和解潮」，實際上與美國降低幹預力度有比較大的關係。但另一方面，美國又不甘心區域影響力落後俄羅斯與中國，這在俄烏衝突的問題上已經得到了體現。

當決定從中東抽身的美國就俄烏衝突問題尋求盟友支持時，其實美國的中東盟友是「不給力」的。不管是石油增產的問題還是對俄烏衝突站隊，沙特阿拉伯等中東石油國家都沒有遵守美國的要求。因此，美國既想減少投入，又想要穩定中東，還要排斥俄羅斯、中國在中東地區的影響力上升，這是美國近年來中東政策問題的癥結，它不知道該如何處理這個平衡。

所以我們看到，今年以來，美國又做出了一些看似回歸中東的動作，包括提出建立「印歐經濟走廊」計劃，明顯有對沖中國「一帶一路」倡議影響力的意圖。美國試圖促成沙特阿拉伯與以色列關係正常化，也是想要抓住盟友。

最近幾天以色列遇襲的新聞佔據了頭條，而10月5日敘利亞霍姆斯軍事學院的爆炸襲擊事件反而沒有引發太多關注。但這次爆炸已經造成近130人死亡，是嚴重的恐襲事件。前幾天，美國又在敘利亞上空把土耳其的無人機打了下來。雖然目前還無法判斷一系列事件的原委和內在邏輯聯繫，但是短期看，美國顯然有再度攪動敘利亞局勢的動作。

美國推動以色列與沙特阿拉伯建立正常關係。以色列旅遊部長卡茨 (Haim Katz) 今年9月對沙特進行為期兩天的訪問期間，在利雅德留影。（Reuters）

這次巴以衝突背後最重要的外在因素，就是美國試圖強推《亞伯拉罕協議》。美國是巴勒斯坦問題被邊緣化最大的外部責任者，美國提出把解決巴勒斯坦問題和以色列同阿拉伯國家關係正常化的問題分開，搞「雙軌制」，也就是阿拉伯國家可以在不解決巴勒斯坦問題的前提下，同以色列實現關係正常化。事實證明，這條路走不通。哈馬斯毅然決然發動這種程度的攻擊，其實就是對美國雙軌制政策的絕望反應，也是美國強推《亞伯拉罕協議》政策失敗的結果。

反過來說，這也證明了中國在巴勒斯坦問題上的一貫政策主張是靠得住、正確的。實現中東地區和平與公正地解決巴勒斯坦問題這兩件事分不開。

圍繞巴勒斯坦問題，中國始終堅持「兩國方案」，支持按照1967年的邊界，也就是根據聯合國安理會第242號、338號決議，建立以東耶路撒冷為首都的獨立的巴勒斯坦國。當然中國也強調了政策的這種平衡性，以色列的生存權也應該得到保障。

當前巴以問題困境的一個癥結是，隨著雙方之間上演衝突的惡性循環，加上美國的政策越來越朝偏袒以色列的方向發展，導致政治解決巴勒斯坦問題的環境遭到了嚴重破壞。中國也看到了問題的複雜性，這不是靠某一方的意志把一個方案強加在巴以雙方就能夠解決的。