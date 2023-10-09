屍骸枕籍　以色列音樂祭變「屠殺煉獄」260遺體攤地上｜慎入

撰文：聯合新聞網
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每日郵報報道，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）於當地時間10月8日突襲以色列，鄰近加薩走廊（Gaza Strip）的雷姆基布茲（Kibbutz Re'im）正在舉辦「超新星音樂祭」（Supernova Festival），慘遭恐怖份子以火箭和手槍攻擊，現場尋獲至少260具遺體，救護人員稱宛如「大屠殺」。

以巴衝突：圖為社交媒體X上流傳，在音樂節被殺的至少260人的遺體。

黎明時分，以色列國家警報鈴聲大作，活動觀眾首次警覺事態不對，接着恐怖分子切斷電源後，乘坐吉普車的同夥旋即朝群眾開火。

現場影片可見民眾驚慌失措逃竄，一邊尖叫一邊躲避槍砲攻擊，其中大多為年輕人，年齡介於20歲至30歲。

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消息指出，哈瑪斯突襲是以色列和巴勒斯坦近十年來最致命衝突，目前造成至少700人死亡；另外，一名資深哈瑪斯官員稱俘擄超過100名以色列平民。

以色列遭受攻擊後也馬上以空襲報復，雙方交火24小時以來已損失數以千計人員。

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