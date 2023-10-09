習近平會見美國參議院領袖舒默：「修昔底德陷阱」並非必然

中國國家主席習近平，10月9日在人民大會堂會見美國國會參議院多數黨領袖舒默率領的美國國會參議院兩黨代表團。



中國中央電視台就雙方會見報道，習近平指出，中美關係是世界上最重要的雙邊關係。中美兩國如何相處，決定人類的前途和命運。競爭對抗不符合時代潮流，更解決不了本國自身的問題和世界面臨的挑戰。

習近平表示，中方始終認為，中美共同利益遠遠大於分歧，中美各自取得成功對彼此是機遇而非挑戰。「修昔底德陷阱」並非必然，寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。中美兩國經濟深度融合，可以從對方的發展中獲益。全球疫後復甦、應對氣候變化、解決國際和地區熱點問題，都需要中美協調和合作。

中美作為兩個大國，應展現大國的胸懷、視野和擔當，本着對歷史、對人民、對世界負責的態度，處理好中美關係，相互尊重、和平共處、合作共贏，增進兩國人民福祉，促進人類社會進步，為世界和平發展作出貢獻。

習近平指出，中國將繼續堅持走中國特色社會主義道路，全面推進中國式現代化，堅持和平發展不動搖，同世界各國一道，推動構建人類命運共同體。歡迎更多美國國會議員訪華，更好地理解中國的過去、現在和未來。希望兩國立法機構多來往、多對話、多交流，增進彼此相互了解，為推動中美關係穩下來、好起來作出積極貢獻。

舒默等表示，很高興訪問美麗的中國，感謝中方熱情接待，使我們通過此行感受到中國發展的活力和潛力。舒默等介紹了對中美關係有關問題的看法和意見，表示，美中關係穩定發展不僅對美中兩國致關重要，也事關世界和平與發展。中國發展繁榮有利於美國人民。美方不尋求同中國發生衝突，不希望同中國脫鈎，願同中方本着開放坦誠、相互尊重的精神加強對話溝通，負責任地管控兩國關係，推動美中關係穩定發展。美方期待同中方加強雙邊貿易投資合作，就應對氣候變化、打擊毒品販賣、解決地區衝突等問題加強溝通合作。