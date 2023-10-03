美國參議院代表團下週訪華　冀與習近平會面

有消息指，美國參議院一跨黨派代表團下週將訪問中國，共和黨參議員克拉波（Mike Crapo）說，他們希望能與中國國家主席習近平會面。



彭博社週二（10月3日）引述熟悉訪華籌備行程的人士說，民主黨籍的參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）與共和黨同僚訪問北京時，將向中方提出美國存儲晶片製造商美光科技公司在中國開展業務的問題。 美光科技正面臨中國的網路安全審查。

要求不具名的知情者稱，參議院代表團還計劃到上海與美國商界及其他團體會面，討論有關美國企業對中國投資環境的擔憂。 此次訪問的細節尚未對外公佈。

共和黨參議員克拉波受訪時說，「我們的目的是與中方接觸，像我們一些高級政府官員一樣，就我們面臨的一系列廣泛問題和他們進行接觸。」

克拉波拒絕說明代表團將與中方討論的具體問題， 「我們深信，我們與他們越多接觸，解決衝突的機會和潛力就越大。」

他也說，雖然參議員尋求與習近平會面，但這項安排尚未確定。

舒默辦公室先前已證實他計劃訪問中國、韓國和日本，尚未公佈日程細節。 美光發言人對報道不予置評。

知情人士稱，白宮對參議院代表團的訪華計劃知情，並鼓勵他們前往。 國家安全委員會未回覆置評請求。

本文獲《聯合早報》授權轉載

