王毅晤舒默　希望美國參議員更準確了解中國

中共中央政治局委員、外交部長王毅10月9日在北京會見美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）率領的美國參議院兩黨代表團。王毅稱，希望議員更準確了解中國，更客觀看待中國，也更理性管控雙方存在分歧。



王毅歡迎舒默一行來華展開面對面交流，希望議員為中美關係重回健康發展軌道發揮建設性作用。王毅說，中美兩國社會制度、歷史文化、發展階段不同，中國不可能成為美國，美國也不可能成為中國。他指為此，雙方要尊重彼此人民選擇的發展道路，尊重對方核心利益，尊重各自發展權利。他說中國國家主席習近平提出互相尊重、和平共處、合作共贏三原則，是中美關係50年風雨歷程的真實寫照，也是新時代大國相處的正確之道。

王毅表示，當今世界處於動盪變革期，烏克蘭危機戰火未停，中東地區硝煙又起，阿富汗地震奪去數千民眾生命，這些挑戰需要國際社會共同應對，中美也要發揮應有作用。他指雙方近期展開一系列重要對話交流，得到兩國各界和國際社會普遍歡迎，這充分說明推動中美關係止跌企穩是正確之舉，符合兩國和世界共同利益。

舒默與訪團成員介紹美方有關看法，表示願本着坦誠和互相尊重精神同中方加強接觸對話，負責任管控分歧，避免衝突。他們指，美國不尋求同中國脫鈎，美中關係穩定發展對美國有利，對世界有利，雙方的對話十分有益，希望繼續下去。