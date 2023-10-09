以色列：重掌以南接加沙邊界控制權　將全面圍堵與搜查

以色列軍方宣布，已重新「控制」以色列南部、靠近加沙的社區，並稱將對加沙地帶實施「全面圍堵」。以軍9日宣稱，已奪回哈馬斯武裝分子滲透的加沙走廊周邊社區，「所有戰鬥已中止」，但尚未完全驅逐以色列境內的哈馬斯分子。



綜合路透社和法媒報道，以色列首席軍事發言人哈加里（Daniel Hagari）星期一（10月9日）說，以色列部隊已重新控制了南部被巴勒斯坦激進組織哈馬斯滲透的社區，但由於還有一些巴勒斯坦槍手在當地，因此仍有零星的槍戰。

哈加里說：「我們正在所有社區進行搜索。」

同日，以色列國防部長加蘭特下令對加沙地帶實施「全面圍堵」，並發動空襲。他說：「我們正在全面圍困加沙……（讓當地）沒有電、沒有食物、沒有水、沒有煤氣，把一切切斷。」

哈馬斯下屬的武裝派別卡桑旅也在星期一發表聲明稱，以色列對加沙地帶的空襲造成4名以色列被俘人員喪生，另有多名卡桑旅人員被打死。

以軍此前還說，以境內仍有7到8處、以以南為主的地方有戰事。但以軍發言人哈加里9日上午證實，以色列境內目前沒以軍正和哈馬斯成員交火，並已重新控制加沙四周所有社區。

本文獲《聯合早報》授權轉載

