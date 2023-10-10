以巴衝突｜內塔尼亞胡指戰事剛開始　哈馬斯官員稱對談判開放

以巴武裝衝突持續升級，已造成雙方近1,600人死亡。哈馬斯預告殺害人質之際，以色列軍方已徵召30萬名預備役軍人，對加沙地帶實施全面封鎖，預計將發動地面攻擊。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）10月9日發表電視講話，稱哈馬斯的暴行與恐怖組織伊斯蘭國（Islamic State）如出一轍。以色列對加沙地帶展開的猛烈攻勢只是剛剛開始，未來幾天的行動「將為敵人幾代人帶來影響」。



內塔尼亞胡表示，哈馬斯7日入侵以色列時，將被捆綁的兒童與家人一同處決，年輕男女從背後被開槍，還有其他恐怖行為，與伊斯蘭國的殘酷殺戮不相上下。他強調，當局會竭盡全力，營救被擄到加沙的以色列人，呼籲反對派無條件緊急組建民族團結政府，應對危機。

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內塔尼亞胡稱，「我們一直都知道哈馬斯是誰。現在全世界也都知道。哈馬斯等同伊斯蘭國。我們將擊敗它，就像開明世界將擊敗伊斯蘭國一樣。哈馬斯這個邪惡的敵人想要戰爭，就會得到戰爭。」 據指出，以色列在入夜後的攻勢更為猛烈，包括轟炸了巴勒斯坦私營電訊公司的總部，可能會影響固網及網路等服務。

不過，哈馬斯政治局副局長馬佐克（Moussa Abu Marzouk）在接受半島電視台訪問時表示，哈馬斯已經實現目標。至於會否同以色列討論停火，官員說哈馬斯對所有政治對話持開放態度。