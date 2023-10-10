以巴衝突｜英媒：卡塔爾斡旋換囚談判　促哈馬斯釋放以色列人質

消息人士向媒體透露，卡塔爾已派員與哈馬斯（Hamas）方面緊急通話，試圖居間斡旋被俘虜的以色列婦孺獲釋，以交換目前被囚禁於以色列獄中的36名巴勒斯坦婦女和孩童。不過，有哈馬斯官員透露，軍事行動仍在繼續，目前沒有談判空間 。



路透社報道，了解談判的消息人士表示，這場談判由卡塔爾與美國協調，從7日晚間開始「積極進行」。自哈馬斯7日突襲以色列，並俘虜大批人質後，卡塔爾一直與哈馬斯在多哈（Doha）和加沙（Gaza）的官員聯繫。

卡塔爾外交部發言人安薩里（Majed Al-Ansari）表示，目前與各方保持著持續接觸，首要任務是結束流血、釋放被囚者，並確保衝突得到遏制，不會造成地區性溢出效應。不過，他沒有詳細說明溝通內容。

暫不清楚哈馬斯在可能的換俘行動中，願意以多少名遭俘的以色列人質，交換36名被囚的巴勒斯坦婦女和兒童。但由於以巴雙方均拒絕讓步，目前沒有取得進展的跡象。此外，目前仍未知遭哈馬斯俘虜的以色列人質數量。

兩名埃及消息人士也稱，埃及一直與以色列和哈馬斯保持密切聯繫，以避免雙方衝突進一步升級，並確保以色列人質的安全，以保留緩和局勢的可能性。