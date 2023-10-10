以巴衝突｜卡塔爾斡旋換人質：積極進行中　哈馬斯：沒談判空間

路透社10月10日引述卡塔爾已派員與哈馬斯（Hamas）方面緊急通話，試圖居中斡旋被俘虜的以色列婦孺獲釋，交換目前被囚於以色列獄中的36名巴勒斯坦婦女和孩童。卡方稱有正面進展，但哈馬斯官員透露，軍事行動仍在繼續，目前沒有談判空間 。



路透社稱已聽過簡報的消息人士表示，這場談判由卡塔爾與美國協調，從7日晚間開始「積極進行」。

自哈馬斯7日突襲以色列，並俘虜大批人質後，卡塔爾一直與哈馬斯在多哈（Doha）和加沙（Gaza）的官員聯繫。

卡塔爾外交部發言人安薩里（Majed Al-Ansari）表示，目前與各方保持著持續接觸，首要任務是結束流血、釋放被囚者，並確保衝突得到遏制，不會造成地區性溢出效應。不過，他沒有詳細說明溝通內容。

當以色列官員被問及路透社的報道時，官員稱「沒有談判在進行。」

圖為2023年10月9日，以色列對加沙進行襲擊期間，濃煙滾滾直撲半空，火光將天空映照成橙紅色。（Reuters）

一位熟悉過去與哈馬斯和以色列調解努力的巴勒斯坦官員告訴路透社，卡塔爾和埃及一直在與哈馬斯接觸，但戰鬥的激烈程度為任何可能的突破蒙上陰影。

埃及一位聽到有關談判的簡報的匿名消息人士對路透社說，雙方尚未就後勤或釋放機制達成一致。

路透社稱，發送給哈馬斯的置評請求沒有得到回應。以色列總理辦公室稱不願發表評論。

以巴衝突：圖為2023年10月9日，兩名巴人男童出席一個葬禮時悲痛得難以自持。（Reuters）

暫不清楚哈馬斯在可能的換俘行動中，願意以多少名遭俘的以色列人質，交換36名被囚的巴勒斯坦婦女和兒童。但由於以巴雙方均拒絕讓步，目前沒有取得進展的跡象。此外，目前仍未知遭哈馬斯俘虜的以色列人質數量。

路透社稱，有關這尋求36名巴人婦孺自以色列監獄獲釋的談判，此前未有報道過。

兩名埃及消息人士也稱，埃及一直與以色列和哈馬斯保持密切聯繫，以避免雙方衝突進一步升級，並確保以色列人質的安全，以保留緩和局勢的可能性。