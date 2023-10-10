以色列報復哈馬斯　中東挺巴聲浪湧現　多國民眾聲援巴勒斯坦

以巴衝突持續之際，中東及北非多個穆斯林人口佔多的國家湧現聲援巴勒斯坦聲音，包括伊朗、黎巴嫩、約旦、伊拉克、土耳其、巴林、科威特、也門、摩洛哥、突尼斯及土耳其。美國、英國、澳洲亦出現同類集會。



《紐約時報》10月9日稱，70歲的示威者哈桑（Abdul Majeed Abdullah Hassan）參加在巴林舉行的挺巴集會時稱：「這是我們首次以這種方式，為我們的巴勒斯坦兄弟感到高興」。他稱，巴林政府承認以色列的行為可恥。

黎巴嫩首都貝魯特有集會者升起巴勒斯坦旗幟，高舉寫有「反抗是解放阿克薩清真寺的唯一途徑」的標語。

親伊朗的黎巴嫩真主黨發表意見，執行委員會主席薩菲丁（Hashem Safieddine）發表充滿激情的講話，對「武裝抵抗時代」表示讚美。

圖為2023年10月9日，人們在澳洲悉梨歌劇院參加支持巴勒斯坦的集會。而在人們着皮特街（Pitt Street）遊行時，有人高呼：「當巴勒斯坦被佔領時，反抗就是正義的。」（Reuters）

伊拉克政府表達對加沙和巴勒斯坦人的支持，並稱哈馬斯對以色列發動的火箭攻擊是「猶太復國主義佔領當局……系統性壓迫的自然結果」。

摩洛哥媒體Hespress同日報道，伊拉克示威者集結在巴格達市中心，有人焚燒以色列國旗及以色列總理內塔尼亞胡（Benjaman Netanyahu）肖像，以表憤怒。

在哈馬斯7日突襲以色列後，伊朗國內出現慶祝活動，以示堅定支持巴勒斯坦。

控制也門首都的武裝叛亂組織胡塞武裝（Houthi）評論哈馬斯的行動，稱對「英勇的聖戰行動」的支持。

巴基斯坦外長吉拉尼（Jalil Abbas Jilani）在社交媒體X上發文稱：「我們聲援巴勒斯坦人，呼籲以色列佔領軍立即停止暴力和壓迫。」

世界再次因為以巴之戰進一步陷入分裂。西方一些國家如美國、英國及德國等支持以色列，阿拉伯世界支持巴勒斯坦。