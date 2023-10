聯合國估計,自以色列和巴勒斯坦爆發大規模衝突以來,加沙地帶有近20萬人流離失所。



路透社報道,聯合國人道主義事務協調廳(United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs,簡稱OCHA)10月10日表示:「整個加沙地帶流離失所的人急劇上升,自7日以來已有超過18.75萬人。大多數人在學校避難。」

世界衛生組織證實,自上周末以來,有13個位於加沙地帶的醫療服務設施遭到攻擊,並指儲存當地的醫療用品已經用盡,呼籲在加沙地帶設立一條人道救援走廊。

世衛發言人表示:「世衛組織呼籲結束暴力……須要建立一條人道主義走廊,以便向人們提供重要的醫療物資。」

本文獲《聯合早報》授權轉載