中國日本等15國當選聯合國人權理事會新成員　俄羅斯落選

聯合國大會10月10日選出人權理事會15國新成員，今年共有17個國家角逐15個席位，俄羅斯及秘魯落選。 聯合國人權委員會人權觀察（Human Rights Watch）主任沙博諾（Louis Charbonneau） 表示，聯合國成員國向俄羅斯領導層發出了強烈訊號，一個須為戰爭罪和反人類罪負責的政府，不應該屬於人權理事會。



15個新選出的聯合國人權理事會成員為：非洲地區的布隆迪（Burundi）、科特迪瓦（Cote d'Ivoire）、加納、馬拉維（Malawi）；亞太地區的中國、印尼、日本、科威特；東歐地區的阿爾巴尼亞、保加利亞；拉丁美洲及加勒比海地區的巴西、 古巴、多明尼加共和國；西歐及其他地區的法國、荷蘭。 其中，中國、科特迪瓦、古巴、法國、馬拉維為連任。

俄羅斯自2022年2月對烏克蘭發動軍事行動後，被逐出了聯合國人權理事會，如今試圖再次加入，引起異議。俄羅斯屬於東歐地區，該地區選出兩名新成員。在10日的不記名投票中，俄羅斯獲83票、保加利亞160票，阿爾巴尼亞獲123票。

這是中國第6次擔任聯合國人權理事會成員，也是當選次數最多的國家之一。不過，中國和古巴的當選，也引起部份人權組織質疑。

總部設在日內瓦的聯合國人權理事會，成立於2006年，由47個成員組成，其中非洲地區及亞太地區各佔13席，拉丁美洲及加勒比海地區佔8席，東歐地區佔6席，西歐及其他地區佔7席。

人權理事會每年改選約三分之一成員，成員任期3年，可連任一次。 連續兩任後，須間隔一年方可尋求新任期。成員由聯合國大會透過不記名投票選舉產生，候選國需獲得會員國半數以上選票方可當選。