以巴衝突｜博雷利：加沙地帶遭全面以色列封鎖　違反國際法

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）批評以色列全面封鎖加沙地帶（Gaza Strip），違反了國際法。



路透社報道，博雷利週二（10月10日）在阿曼為以巴衝突召開緊急會議後說，「絕大多數」歐盟外長支持繼續向管理約旦河西岸的巴勒斯坦權力機構提供援助。

歐盟委員會成員、匈牙利外交官瓦赫利（Oliver Varhelyi）星期一（9日）說，歐盟暫停了對巴勒斯坦的所有發展援助，但在遭到歐盟各國政府的強烈反對後，歐盟委員會否認暫停對巴勒斯坦的援助。

博雷利週二（10日）重申歐盟對哈馬斯襲擊以色列的譴責，襲擊導致1000多名以色列人死亡，其中大部分為平民。

但博雷利也說，以色列的回應必須符合國際人道法，對加沙地帶實施全面封鎖違反了這項準則。 以色列在加薩走廊的空襲行動已造成至少770人死亡。

博雷利引述聯合國聲明稱，「向大量平民斷水、斷電、斷糧是違反國際法的。」他說：「以色列有權自衛，但必須遵守國際法、人道主義法，（以色列）一些決定違反了國際法 。」

以色列批評聯合國聲明，指責聯合國人權機構負責人未譴責哈馬斯為恐怖分子。

歐盟將哈馬斯列為恐怖組織。 博雷利強調，歐盟不與管理加薩走廊的哈馬斯合作，但他認為，歐盟繼續透過為巴勒斯坦權力機構提供援助來幫助巴勒斯坦平民，至關重要。

他說：「對所有巴勒斯坦人進行集體懲罰，將是不公平且沒有成效的。」

博雷利邀請以巴外長以視訊方式參加10日在阿曼馬斯喀特（Muscat）舉行的會議，但歐盟官員說，以色列外長科恩（Eli Cohen ）不願參加巴勒斯坦權力機構部長馬利基（Riyad al-Maliki）將發表講話的會議，因此兩人最終都沒有參加。

本文獲《聯合早報》授權轉載

