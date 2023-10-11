印度拘vivo四高層包括一中國公民：將採取所有可行法律措施應對

俄衛網11日稱印度打擊金融犯罪機構10月10日拘捕中國智能手機製造商vivo在印度的4名高層，其中一人為中國公民，指控其涉嫌洗錢。對此，報道稱，vivo發聲明回應，稱將採取所有可行的法律措施。



報道援引兩名消息人士的說法稱，上述4人因與2022年一起案件有關而被捕。印度執法局當天突擊搜查vivo的辦公室，聲稱要調查其是否從事所謂洗錢活動。但是，根據法庭現場律師的說法，四名高管中僅有一名中國籍高管被捕。目前進一步細節尚不清楚。

對於印方所謂vivo洗錢的說法，路透社稱，vivo方面已多次否認。關於印方此次最新行動，vivo在聲明中回應說，該公司堅定遵守其道德准則，並且一直遵守法律。聲明中稱，“我們對最近的拘捕（行動）深感關切。我們將採取所有可行的法律措施”。

路透社稱，印度執法局沒有立即回應置評請求。

公開資料顯示，vivo於2014年進入印度市場，並在2015年響應「印度製造」的政策號召在印度建廠，廠址位於在印度北部的大諾伊達地區；2018年，vivo披露其「印度製造」決策的第二階段決策——vivo在印度採購169英畝的地皮，擴建工廠。另據vivo 2021印度影響報告，vivo在印度雇傭員工10,000名，年產能約為6,000萬部手機。