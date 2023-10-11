美國人擔憂移民問題　拜登支持率接近任內最低水平

在美國人對非法移民問題的擔憂升至2019年以來的最高水準之際，拜登（Joe Biden）10月的支持率接近他任期內的最低水準。



路透社與益普索（Ipsos）進行的這項三天調查於星期日（10月8日）結束。調查結果顯示，40%受訪者認可拜登的表現，略低於一個月前的42%。

雖然經濟一直是美國選民最關心的議題，但在10月民調中，將「移民」列為首要問題的受訪者從9月的8%大幅上升至14%。

19%的受訪者最關注經濟問題，低於9月的23%；11%最關注犯罪問題，7%最關注環境問題。

本次調查的誤差範圍為三個百分點。

美國總統拜登2023年9月10日在越南河內舉行新聞發布會。（Reuters）

共和黨人包括尋求重返白宮的前總統特朗普（Donald Trump），一直批評拜登未能阻止從墨西哥邊境湧入的移民。在共和黨內總統初選一路強勁領先的川普承諾，如果選民讓他重返白宮，他將採取更多措施來阻止非法移民入境。

路透社與益普索9月進行的另一項民調發現，54%的美國人同意「移民使土生土長的美國人的生活變得更困難」。參與調查的約73%共和黨人和37%民主黨人同意這項說法。

自2021年8月以來，拜登的公眾支持率一直低於50%，10月的支持率接近他在2022年中期的最低水準36%。

路透社與益普索民調採用全國代表性的樣本，在線上收集了1029名成年人的回答。

本文獲《聯合早報》授權轉載

