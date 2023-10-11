以巴衝突：拜登中東外交成績告吹　俄羅斯和伊朗獲益

以巴衝突已從一場哈馬斯發動的恐怖襲擊，無法挽回地演變為以色列軍隊對加沙平民的一場毀滅性戰爭。

以巴都是這場衝突的受害者，截至10日，衝突已經造成1900多人死亡，數千人受傷。其中，以色列至少1008人喪生，受傷人數超過2900人，另外還有兩百多人被哈馬斯抓走成為人質；巴勒斯坦的死亡人數也已經超過900，另有至少4500人受傷。隨着以色列對加沙地帶採取全面封鎖並持續轟炸，巴勒斯坦的死傷人數還在持續上升。

尤為悲劇的是，無論是被恐襲的以色列，還是在以軍轟炸中的加沙，死傷者主要都是平民。真是一場冤冤相報的人道悲劇！

衝突還打亂了拜登政府在中東的一項戰略部署，把沙特置於了一個非常尷尬的境地。今年上半年以來，在美國撮合下，以色列和沙特的關係快速走近，雙方已經是實現特使互訪，走到了建交邊緣。這被拜登政府吹噓為在中東外交的重要成果，是拜登競選連任的一大成績。

衝突爆發讓這個成績成為泡影。因為擔心對衝突表態太過軟弱，失去在中東阿拉伯國家的影響力，至少短期內，沙特已經不可能再和以色列繼續走近了。據巴基斯坦媒體報道，沙特官方已正式向美國國務卿布林肯通報，沙特已經終止與以色列的相關談判。

若然屬實，這就意味着美國撮合沙特和以色列關係的願望暫時落空，美國想通過緩和盟友摩擦減少在中東投入，抽調資源往東歐和亞洲其它地方部署的想法，至少拜登政府首屆任內恐怕是沒法實現了。以後會怎樣，還得看美國大選情況。而即便大選結果出爐拜登繼續執政，會不會又發生其它事情，繼續阻斷這一進程還很難說。

2023年10月7日，以色列空襲加沙地帶，反擊哈馬斯的突襲行動，圖為加沙情況（Reuters）

不過這場衝突也意外地讓兩個國家從中受益。

一個是伊朗。主要受益於三個方面，第一，當以色列、美國將區域內的主要精力集中到以巴衝突，伊朗面臨的來自美以的安全壓力瞬間減輕；第二，沙特和以色列都是伊朗死敵，沙伊如果在美國的撮合下走到一起，將極大削弱伊朗在區域的影響力，如今沙以關係因為衝突摁了暫停鍵，從地緣角力的角度對伊朗最為有利；第三，在以色列報復行動中被削弱的哈馬斯以後將更依賴於伊朗支持，伊朗也可以藉助哈馬斯繼續在以巴問題上攪局。

一個俄羅斯。以巴衝突爆發對正深陷消耗戰泥潭的俄羅斯絕對是個天降好消息，讓莫斯科得以大大地鬆一口氣。在華盛頓的盟友排行榜上，以色列的排序可比烏克蘭靠前多了，比烏克蘭重要多了，美國決策層中很多人都是猶太人，或者在競選中接受過猶太財團的資助。

以巴衝突爆發前，美國軍方與政治人物的精力主要集中在俄烏戰爭上，美國為烏克蘭提供了大量軍事情報與源源不斷地武器援助，其中有不少炮彈就是從美軍位於以色列的戰備武器庫中調撥。

有分析認為，美國情報機構將注意力轉移到烏克蘭戰場也是他們未能提前獲知此次襲擊情報的原因之一。美軍援助可以說是烏克蘭維持這場戰場的最大稻草，對俄羅斯來說卻倍感壓力。

如今以巴衝突爆發，眼見以色列在空襲中損失慘重，還有誰會關注澤連斯基那渴盼關愛的眼神？近期內，不管美國政府、軍方、媒體還是參眾兩院，都會把注意力轉移到以巴衝突，針對烏克蘭的武器援助和財政撥款都得先往後靠。對於仰賴美國援助才能維持戰爭開支的烏克蘭來說，這絕對不是個好消息，而俄羅斯則可以趁機透一口氣。