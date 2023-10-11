日本旅遊業界人手不足須高薪招聘　成本轉嫁旅客身上

日本旅遊業正從疫後瞬速回復，但因國內服務業人手不足，趕不上旅客的恢復速度，影響業界接待能力及服務質素。



共同社10月11日報道，自新冠疫情爆發後，日本旅遊業者為了「開源節流」，大規模裁員熬過了疫情低潮期。然而，裁員的舉措卻給勞動市場留下了「服務業工作不穩定」的印象，導致求職者紛紛轉向其他更為穩定的工作崗位。

雖然外來旅客回流增加旅遊業者的收入，但由於人手趕不上客流的恢復速度，影響了可提供服務的客房數量，拉低了旅客的酒店入住率。

據悉，日本各地的酒店及旅館8月客房入住率為63%，仍比2019年同期低了七個百分點。酒店業者坦言：「從業人員不足影響了可提供的客房數。」此外，日本8月的全國消費者物價指數中的住宿費同比上漲了18%。

日本總務省分析稱，供不應求形成加價壓力，為了解決人手不足，業者在招聘時需要提高薪酬，成本增加轉嫁到住宿費上。

日本服務業勞動力不足的問題已遍及各個行業，應徵者只有預期的一半以下，錄用人數未達目標。京都市交通局計劃在秋天的旅遊旺季增開巴士，但該市的負責人表示，「如果人手繼續短缺，將無法應對需求。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

