日本札幌市放棄申辦2030年冬奧　稱受東京奧運貪污醜聞影響

日本札幌市放棄申辦2030年冬奧會和殘奧會，將目標改為申辦2034年之後的冬奧會。札幌市市長秋元克廣、日本奧委會主席山下泰裕10月11日在東京會面後，於新聞發布會上宣布此決定，理由是受到東京奧運的貪污醜聞影響，未能進一步爭取到札幌市民或北海道民眾的支持。



秋元克廣表示，由於東京奧運會爆出競標舞弊醜聞，令民眾對申辦奧運產生不信任，市民亦擔心舉辦冬奧會的最終開支，會好像東京奧運般超出預算。

山下泰裕稱，札幌市會探討2034年之後申辦冬奧，認為可能會獲得更好的支持。即使要申辦2034年以後的冬奧，也將面臨許多課題。山下表示，已要求札幌市針對申辦冬奧的體制、財政等進行評估。初步估算包括營運費、設施整備費等，總計最多需花3,170億日圓（約166億港元），但今後仍需精算。

針對札幌放棄申辦2030冬奧，日本首相岸田文雄晚上表示，這是札幌市與日本奧會深思熟慮的結果，就他所知，雙方會持續與國際奧會溝通。

2020年1月，日本奧委會決定由札幌市申辦2030年冬奧，但受新冠疫情影響， 難以炒熱申辦氣氛。去年初起，當局重啟與市民對話，但3月針對1萬名市民的調查顯示，逾52%贊成、38%反對。

日本媒體報道，在東京奧運爆出醜聞案後，札幌市去年12月已停止積極宣傳活動，致力於調整主辦的經費及經營體制，以確保透明度與公平性。今年7月開始，札幌市並舉辦公開討論會、針對市民的說明會等，希望爭取到市民理解。消息指出，山下泰裕10月初正式提議放棄申辦。

目前，競爭舉辦 2030 年冬奧運的仍包括美國鹽湖城、瑞典、瑞士和法國。