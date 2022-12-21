體育熱話｜東京奧運貪污陰霾　札幌市宣布暫停申辦2030冬奧會

日本北海道札幌的申奧官員宣布，由於東京奧運的貪污醜聞，札幌市將暫停2030年冬季奧運申辦活動，並將推行全國民調以衡量民眾支持程度。



去年東京奧運被揭發貪污醜聞，左右東京奧運與殘奧贊助商選定的奧組委前理事高橋治之被逮捕並起訴，在日本體育界引發了軒然大波，前首相森喜朗隨後也辭去奧組委主席一職。據《法新社》周三（21日）報道，日本北海道札幌市官員宣布，將暫停推動2030年冬季奧運的申辦活動。

北海道札幌市官員宣布，將暫停推動2030年冬季奧運的申辦活動。（Getty Images）

札幌市曾被視為有望二度舉辦冬季奧運的熱門候選城市，其他競爭的城市包含美國鹽湖城和加拿大溫哥華，不過東京奧運的醜聞影響了札幌申辦冬奧的進度。負責申辦冬奧的當地官員工藤章文指，因去年東京奧運的風波，他們必須確保舉辦一個不涉貪污、「乾淨」的冬奧會。

札幌市長秋元克廣亦表示，由於去年東京奧運的疑雲，札幌市需要時間擬定強力的反貪腐措施，贏得大眾的支持。

日本運動員平野步夢在北京冬奧贏下單板滑雪金牌。（Getty Images）

秋元克廣說：「不能一味朝申辦目標前進，卻對周遭環境視若無睹，所以我們的首要任務，應該是要消除大眾對申奧的擔憂或疑慮。」札幌市同時希望在明年春天完成奧運相關的新計劃，並向全國進行民意調查，以評估支持程度。

國際奧委會宣布因氣候而推遲選定2030年冬季奧運的主辦城市。（Getty Images）

此外，國際奧委會（IOC）早前宣布，推遲選定2030年冬季奧運的主辦城市，原因是擔憂氣候變遷影響，2030年冬季奧運的主辦城市，原定於2023年秋季出爐。