以巴衝突｜歐盟促FB及IG打擊網上虛假消息　要求24小時內回應

自巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）日前突襲以色列後，網上有關以巴衝突的虛假信息激增，包括曾遭篡改的圖像、文字不實的視頻，以及暴力圖片。歐盟繼10月10日去信社交平台X（前稱Twitter）行政總裁馬斯克（Elon Musk），敦促對方打擊相關虛假資訊後，11日也向Facebook及Instagram母公司Meta的行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）發出類似警告。



歐盟內部市場執行委員布雷頓（Thierry Breton）向馬斯克及朱克伯格所發的信件均提到，需要遵守歐盟新實施的網上內容法，他們的公司有24小時的時間回應，報告如何阻止其平台上的有害內容。

該機構同時提醒所有社交媒體公司，法律要求阻止任何與哈馬斯相關的有害內容散播。該機構發言人稱，網上散播涉及恐怖分子的內容有可能違法，需要根據歐盟《數碼服務法》（Digital Services Act，DSA）和針對恐怖主義的法規予以刪除。 不過，尚不清楚布雷頓是否已向其他社群媒體公司致函。

根據最新實施的《數碼服務法》，包括X和Facebook在內的大型網上平台需刪除非法內容，並要採取措施應對公共安全和公民行動的風險。任何違反法規的公司，都將面臨高達全球營業額6%的罰款，重犯者甚至可能被全面禁止在歐洲開展業務。