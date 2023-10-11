以巴衝突｜約旦埃及陸續發聲　土耳其指以色列反擊行動如「屠殺」

以色列與巴勒斯坦衝突升級，死亡人數升至逾2,200人。鄰近國家陸續發聲，約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II bin Al Hussein）10月11日表示，如果巴勒斯坦不能獨立建國，中東就不可能實現和平，又稱唯一選擇是「兩國方案」。埃及稱致力控制局勢並加強溝通，土耳其則批評以色列的反擊行動如「屠殺」。



阿卜杜拉二世11日在國會稱，最新發生的暴力事件顯示沒有巴勒斯坦主權國的話，中東地區就無法享受穩定、安全或和平，他稱唯一選擇是兩國方案。

他稱「如果不在兩國方案基礎上實現公正和全面的和平，我們地區就永遠不會安全或穩定。」

2023年9月6日，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）在安卡拉提出中期經濟計劃預測。（Reuters）

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）11日表示，以色列透過封鎖及轟炸加沙來報復哈馬斯的攻擊，是不成比例的回應，相當於一場「屠殺」。

埃爾多安稱，即使是戰爭也有「道德」，但10月7日以來的衝突「非常嚴重」地違反道德，他指「阻止人們滿足最基本的需求並轟炸平民居住的住房，簡單而言，使用各種可恥的方法展開衝突，這不是一場戰爭，而是一場屠殺。」

埃及總統府11日稱，總統塞西（ Abdel Fattah al-Sisi ）11日在開羅一場會議上向意大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）談到，埃及正在致力控制加沙局勢，防止進一步惡化，並為此加強溝通。

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