以巴衝突｜歐盟去信Elon Musk　敦促打擊網上虛假消息

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）日前突襲以色列，網上不斷流傳聲稱是當地情況的消息和片段。歐盟10月10日去信社交平台X（前稱Twitter）行政總裁馬斯克（Elon Musk），敦促對方遵守歐盟新實施的網上內容法，打擊虛假資訊。



路透社報道，歐盟內部市場執行委員布雷頓（Thierry Breton）去信馬斯克，呼籲對方盡快確保X的系統有效，並向歐盟團隊報告危機應對措施。

馬斯後其後在X回應，指一切開放透明是公司政策，同時要求列出所有違反X政策的問題。

布雷頓稱，馬斯克清楚留意到X的用戶及當局舉報虛假內容及歌頌暴力的報告，因此對方是否言行一致，就只有馬斯克本人決定。布雷頓指，由於情況迫切，他期待對方與相關執政部門和歐洲刑警（Europol）接觸，而且要迅速回應對方的要求。

根據歐盟《數碼服務法》（Digital Services Act，DSA），X及其他大型網上平台需要刪除所有非法內容，並要採取措施打擊對公共安全和公民行動的風險。假如無法遵守有關規定，歐盟可以向有關公司徵收全球利潤最多6%作為罰款。