哈馬斯擄走以色列人質　擁秘密武器「400公里地下隧道」難營救

伊斯蘭好戰組織哈馬斯（Hamas）7日入侵以色列，綁走大量人質，以色列駐聯合國代表表示，目前共有100至150人被俘。



專家指出，以色列將對加沙（Gaza）進行地面入侵，不過人質可能被關在哈馬斯運營的300英里（約482公里）長「地下隧道」系統，以軍將在這些精心設計的通道面對各種誘殺裝置和游擊戰，在情報不足的情況下，作戰恐極其困難。

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《紐約郵報》報導，蘇凡研究所（Soufan Group）的衝突和恐怖主義專家克拉克（Colin P. Clarke）表示，這些「地下隧道」是哈馬斯在戰爭中最危險的優勢之一。

哈馬斯一直在為以色列國防軍（IDF）的地面攻擊做準備，對這些隧道瞭如指掌，「準備在這樣的地形上作戰是極其困難的，需要對隧道網絡的情況有廣泛情報，而以色列人可能沒有」。

以色列2021年摧毀了超過62英里的隧道，但哈馬斯一再投資隧道系統，據稱挪用了價值數百萬美元、原用於對巴勒斯坦人民的援助。

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這些隧道系統曾被用來對以色列發動攻擊，在學校和民用建築中有無數的出入口，這些區域可能成為以色列的盲點；且部分隧道最深可達39米，供哈馬斯成員快速躲避空襲。

外交關係委員會專家布魯斯（Bruce Hoffman）也同意這些地道帶來的危險，指出很可能是被哈馬斯扣押人質的所在地，「這是一個前所未有的挑戰」。

克拉克指出，以色列應能夠派遣無人機和無人駕駛車輛進入隧道繪製地圖，並設置陷阱來減輕風險，但有效性仍未知。

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而耶路撒冷戰略與安全研究所的亞歷山大（Alexander Grinberg）則認為，以軍也可以用隧道「反制」敵軍，例如封閉通道將哈馬斯困在裡面。

這些地下隧道最初其實並非用於恐怖活動，哈馬斯2007年上台後，以色列一直視加沙為敵對領土，對其實施海、陸、空封鎖，防止武器被運到當地，因此隧道是用於「繞過」封鎖，為居住在該領土上的200萬巴勒斯坦人走私食品和必需品。

哈馬斯領導人堅稱隧道主要用於防禦目的，但以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，又譯作納坦雅胡或內坦亞胡）先前警告，這些隧道將被用來關押被綁架的以色列平民。

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