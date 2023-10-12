以巴衝突︱朔爾茨稱伊朗對哈馬斯襲擊有責任　中止援助巴勒斯坦

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）宣布打擊支持巴勒斯坦激進組織哈馬斯的團體薩米杜恩（Samidoun，暫譯），同時表明伊朗對允許哈馬斯發展壯大並對以色列發動襲擊負有責任。



綜合路透社和法新社報道，朔爾茨10月12日出席國會期間表示：「雖然目前沒有明確證據顯示伊朗在行動上支持了（哈馬斯的）這次懦夫式的襲擊，但我們都清楚，如果沒有伊朗的支持，哈馬斯永遠不可能發動這次史無前例的襲擊。」

朔爾茨補充道，可以預見的是，加沙地帶平民的苦難可能會進一步加深，「而這也是哈馬斯及其對以色列的攻擊造成的」。

他在講話中宣布，德國將在國內禁止所有為哈馬斯籌款和提供其他支持的活動，並將禁止支持國際活動組織薩米杜恩。報道稱，薩米杜恩自稱支持以色列監獄中的巴勒斯坦囚犯，但德國當局稱該組織宣揚仇恨言論並呼籲摧毀以色列。

以色列和巴勒斯坦在7日爆發新一輪衝突後，德國柏林曾發生聲援哈馬斯對以襲擊的街頭活動。

朔爾茨在議會對國內的反猶主義和反以色列活動發表譴責，表示政府將中止對巴勒斯坦內的所有發展援助，直至完成審查。朔爾茨說，審查的衡量標準是「這些項目是否、如何最好地服務於地區和平及以色列的安全」，在審查結束前，德國不會提供任何新的發展合作資源。

朔爾茨還說，當前的重點是要努力避免地區暴力進一步升級。他也警告以色列鄰國黎巴嫩境內的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）不要冒險襲擊以色列。

此外，朔爾茨稱他與埃及總統塞西（ Abdel Fattah al-Sisi ）保持着密切聯繫，並將於星期四與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）通話，也將會見卡塔爾埃米爾（Emir，即國家元首），「3位領導人都能在緩和（以巴）局勢方面發揮重要作用」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

