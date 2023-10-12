以巴衝突｜中國外交部：積極勸和促談　「兩國方案」是關鍵

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）10月7日發動名為「阿克薩洪水」（Al-Aqsa Flood）的突襲軍事行動，以色列以「鐵劍行動」（Operation Iron Swords）反擊。中國外交部發言人汪文斌12日稱，中國將積極勸和促談，而打破巴以衝突循環往復的關鍵，在於回到「兩國方案」的基礎上，恢復和談，建立獨立的巴勒斯坦國，實現巴以和平共處。



有記者問，當前以巴衝突升級，中國是否考慮採取相關措施，避免當地陷入更嚴重的人道主義危機。汪文斌回答說，當務之急是立即停火、保護平民，國際社會應當切實發揮作用，共同推動局勢降溫，及時向巴勒斯坦人民提供人道主義援助。

他指中方將繼續與有關各方保持溝通接觸，推動停火止暴，幫助緩解人道危機，積極勸和促談，同地區國家和國際社會一道，為推動巴勒斯坦問題的全面、公正、持久解決發揮建設性作用。

有記者指，有消息稱中國政府中東問題特使很快會和以色列政府討論當前以巴局勢，問中方能否證實此事。汪文斌說，中方高度關注巴以衝突持續升級，敦促有關各方立即停火止戰，中方正同有關各方保持溝通，為中東和平穩定不懈努力。

汪文斌表示，中方注意到，阿拉伯國家聯盟（Arab League）召開緊急外長會並通過決議，中方支持阿盟在巴勒斯坦問題上發揮重要作用。他說中國同阿拉伯國家在巴勒斯坦問題上立場相近，雙方都呼籲盡快停火止暴，譴責傷害平民的行為，防止局勢升級，造成人道主義災難。他說雙方都認為國際社會應切實發揮作用，向巴勒斯坦人民提供人道支持，推動盡快重啟和談。

他指巴以衝突反覆上演，根本原因是中東和平進程偏離正確軌道，兩國方案基礎不斷受到侵蝕，聯合國相關決議沒有得到切實執行。中方願同包括阿盟在內的各方保持溝通協調，積極勸和促談，為推動中東和平進程重回正軌不懈努力。