印度指控vivo違反簽證規定　部份「員工」更闖入領土爭議地區

路透社10月12日引述法庭文件稱，印度中央執法局（Enforcement Directorate）指控中國手機製造商vivo違反簽證規定，有員工未獲適當簽證工作，更有員工闖入有領土爭議的地區。



報道引述法庭文件稱，印度中央執法局表示，最少30名中國人持商務簽證進入印度並擔任vivo員工，但他們的申請表並無披露他們正替vivo工作。印方指，vivo多名員工在沒適當簽證的情況下在印度工作，欺騙印度駐華大使館或使團。

執法局表更指出，vivo有多名中國藉的員工曾到訪敏感地區，包括查謨和克什米爾（Jammu and Kashmir）以及拉達克（Ladakh），嚴重違反印度簽證條件。

報道指，法庭文件顯示vivo涉嫌洗錢，非法地從印度向在印度境外、由其中國母公司控制的貿易公司匯款128.7億美元（約1,003億港元），以轉移資金和逃稅。

印度10日拘捕vivo在印度的4名高層，其中一人為中國公民，指控其涉嫌洗錢。vivo發聲明回應，稱將採取所有可行的法律措施。

中國外交部11日表示，中國正密切關注印度vivo高層被捕的消息。