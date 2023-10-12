以巴衝突加劇　各國撤僑行動開始

以巴衝突愈趨激烈，以色列已表明準備好更大規模的進攻行動。為避免傷及自國公民，各國正進行撤僑行動。至10月12日中國及美國政府暫時未有撤僑計劃，以下是部份國家的行動。



加拿大

加拿大外交部10月17日表示，加拿大正計劃組織疏散航班，幫助被困在以色列的加拿大人。以色列和猶太事務中心指出，有近1,000名加拿大人希望離開當地。

英國

英國外交部表示，英國將協助提供以色列的航班，以協助英國公民撤離，首個航班預計於12日晚些時候從特拉維夫起飛。

圖為10月12日，泰國曼谷機場。泰國政府提供航班供國民從以色列撤離。（Reuters）

德國

德國神鷹航空公12日表示，正計劃組織兩班特別航班，撤離鄰近以色列邊境的約旦城市阿喀巴的德國公民。 德國外交部11日表示，目前有5000名德國公民表示要離開以色列。

法國

法國外交部12日表示，將於13和14日提供兩班航班，協助撤離法國公民。

意大利

意大利外交部10日表示，已安排了10日至11日共7班航班，協助從以色列撤離約900個公民。

奧地利

奧地利表示，其武裝部隊已於12日開始從以色列協助奧地利公民撤離。一架可容納約60人的運輸機從奧地利空軍基地起飛前往塞浦路斯，再轉返回國。

巴西

巴西駐特拉維夫大使館表示，一架載有212人航班預計於12日降落巴西利亞，而在15日之前會再安排四班航班協助撤僑。

澳洲

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）11日表示，澳洲安排了13及15日兩班特別航班，協助澳洲公民撤離。

韓國

一架載有192名韓國人的特別航班，已從以色列飛往韓國抵達首爾仁川機場。

泰國

泰國表示撤僑行動已經開始，第一批15名泰國公民將於10月12日乘坐航班回國，並補充其中一些人受傷。