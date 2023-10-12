以巴衝突︱足球名將音樂節賀牛一遇害　游泳女將陣亡　歐國外延期

哈馬斯突襲在以色列舉行的Supernova音樂節，導致至少260人死亡，當中包括以色列著名足球員艾素連（Lior Asulin）。

隨以巴衝突持續升溫，陸續有運動員或體育界名人家屬遇難，當中包括22歲泳手Eden Nimri，以色列國家隊前主帥舒哈夫（Shlomo Sharaf）的孫女早前亦證實身亡。



以巴衝突影響兩地人民生活各個層面，體育運動也不例外，以色列的職業籃球和足球聯賽停擺，國際賽事亦須延期。

以色列足球代表隊原定本周踢兩場2024歐洲國家盃外圍賽，先在周四（12日）在特拉維夫主場對瑞士，繼而周日（15日）作客科索沃，不過日前宣布對瑞士一仗會延至11月15日上演，而歐洲足協今天發聲明指出，「以色列當局目前不容許國家隊到外地」，因此對科索沃一仗亦須改期。

如此一來，以色列需要在11月份的國際賽周踢3場比賽，惟按目前戰局，現階段難以預測押後一個月的賽事能否如期舉行。然而賽事可以延期，生命卻沒有二次機會。

曾參與國際級別游泳賽事的泳手Eden Nimri在以巴衝突中身亡。（以色列游泳總會）

曾參與國際級別游泳賽事的泳手Eden Nimri，為以色列國防軍中尉，負責指揮一個無人機部隊。她在以色列南部村莊Nahal Oz跟哈馬斯部隊戰鬥期間被殺，她只得22歲。

Eden Nimri曾在2018年代表以色列參加歐洲青年公開水域游泳錦標賽，以第30位完賽。她亦參加過2014年地中海盃以及2017年國際中學生體育聯合會（ISSF）舉行的世界校際錦標賽。

Eden Nimri只得22歲。（以色列游泳總會）

以色列游泳總會日前發文公布Eden Nimri身亡消息，「Eden是個泳手，自小已接受泳會訓練，直至加入軍隊。她在一個美好的游泳家庭成長，姐妹Noga同為泳將，父親Michael是個資深泳手，他與太太Sharon均為游泳裁判。」

「Eden是個奇妙的女孩、一個好友，充滿競爭性、極度勤奮、高度自我紀律、工作努力，總是定下很高的目標，並能夠逐一做到。她結合在泳池及公開水域的訓練，就算加入軍隊後，仍會趁假期回來參與游泳訓練。」

以色列著名足球員艾素連（Lior Asulin）43歲生日後一天遇害。（Ｘ）

哈馬斯突襲在以色列舉行的Supernova音樂節，導致至少260人死亡，當中包括以色列著名足球員艾素連（Lior Asulin）。他剛剛43歲生日，相信是趁牛一參加音樂節慶祝，怎料在生日後僅一天在音樂節被殺。

艾素連職業生涯在1997至2017年期間橫跨20年，他效力過以色列多支職業足球隊，司職前鋒，攻入176球，他曾效力的特拉維夫夏普爾發文致哀，球會亦表示，青年隊教練Alon Shamli 同樣遇害。

以色列足球國家隊前主帥舒哈夫（右）的孫女Mai Naim（左）亦遇害。（X）

以色列足球國家隊前主帥舒哈夫（Shlomo Sharaf）的孫女Mai Naim，亦在音樂節舉行地點附近地區被殺。據Mai Naim友人稱，她在最後一刻才決定前往音樂節，哈馬斯突襲後，她在附近地區躲避，但仍遭追兵槍殺。

舒哈夫是以色列最有名的教練之一，他曾帶領海法馬卡比三度贏得聯賽冠軍，1992至1999年期間執教以色列國家隊。

哈馬斯突襲音樂節後，以巴衝突造成過千人死亡，以色列足總發文哀悼：「在這些傷感、痛苦的日子，心思和靈魂難以容納的時刻，我們向受害者的家庭致哀，願傷者早日康復。足總重申會採取主動及主導角色盡力為任何有需要的人士提供協助，並為這個充滿傷患和痛苦的國家送上安慰。」