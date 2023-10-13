以巴衝突｜哈馬斯號召13日全球抗議　荷法英等各國加強應對

巴勒斯坦武裝分子哈馬斯（Hamas）發動全球在周五（10月13日）聲援巴勒斯坦，稱當日為「阿克薩洪水星期五」（The Friday of the Al-Aqsa Flood），呼籲巴勒斯坦人民，阿拉伯和穆斯林國家的穆斯林，以至於全球各地的自由人民，當日走上街頭支持巴勒斯坦。哈馬斯前領導人沙阿勒（Khaled Meshaal）強調，這是阿拉伯世界的「關鍵時刻」，又指對於所有教授及學習聖戰的人，這是應用的時候。



哈馬斯前領導人沙阿勒（Khaled Meshaal）號召全球13日聲援巴勒斯坦。

針對此一呼籲，阿姆斯特丹的猶太學校將於13日停課，倫敦也有兩所猶太學校將關門至星期一。法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）12日致函全國各地省長稱，禁止支持巴勒斯坦的抗議活動，因為「可能會擾亂公共秩序」。英格蘭足總（Football Association）12日表示，英格蘭13日對戰澳洲，以及18日對戰意大利的比賽中，不許展示支持以巴衝突受害者的旗幟和球衣。



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沙阿勒2014至2017年間擔任哈馬斯領導人，目前流亡在卡塔爾。他特別向巴勒斯坦周邊國家，即約旦、敘利亞、黎巴嫩和埃及的政府和人民呼籲，指他們有更大的責任支持巴勒斯坦人，「這是一個關鍵時刻，邊界離你們很近，你們都知道你們的責任。」沙阿勒也讚揚了參與襲擊以色列的人，稱他們創造了榮耀，製造了這場「阿克薩洪水」（Al-Aqsa Flood ）。

哈馬斯也於10月10日發出號召，呼籲被佔領的約旦河西岸，以及耶路撒冷的巴勒斯坦公民大規模抗議；呼籲1948年被佔領領土的巴勒斯坦公民，加強保衛阿克薩清真寺的存在，防止以色列殖民定居者褻瀆；呼籲阿拉伯和穆斯林人民以及世界各地的巴勒斯坦人，特別是國外難民營中的巴勒斯坦人，向被佔領的巴勒斯坦邊境進軍，聲援巴勒斯坦、耶路撒冷和阿克薩清真寺；呼籲世界自由人民聲援巴勒斯坦人民，支持他們的正義事業及其自由、獨立、回歸和自決的合法權利。