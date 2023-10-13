印尼專家：激進分子或襲擊支持以色列的國家

接受《日經亞洲》（Nikkei Asia）訪問的專家警告，隨着以色列對加沙發動空襲，美國和其他支持以色列的國家「應該預見」到，他們在國內和海外的設施可能遭到激進分子襲擊。



印尼反恐專家馬莫托（Benny Mamoto，暫譯）稱，以巴衝突可能蔓延到境外，親以色列的國家都可能成為激進分子襲擊的目標。

這名印尼警方反恐特遣隊Densus 88的前官員說：「這些國家應對任何威脅保持警惕。他們（激進分子）的目標包括大使館、酒店、企業、平民和政府官員等……這是我當年審問被扣押恐怖分子時的一個發現。」

印尼曾多次遭到恐怖襲擊，包括2002年的峇里島爆炸案、2003年的雅加達萬豪酒店爆炸案，以及2004年澳洲大使館爆炸案。當問及印尼警方是否在以巴衝突和峇厘島爆炸案21周年之際保持戒備，印尼警方反恐特遣隊指揮官胡科姆（Marthinus Hukom）答說：「這是肯定的。」

印警反恐特遣隊發言人西雷加爾（Aswin Siregar）說，反恐特遣隊始終「留意全球局勢」，並評估與中東緊張局勢有關的「潛在威脅」。

印尼的伊斯蘭教組織星期三（10月11日）號召伊斯蘭教徒在美國駐雅加達大使館外抗議，聲援巴勒斯坦人，並反對以色列。以色列與印尼沒有建交。

哈馬斯上週末在Telegram上呼籲約旦河西岸的民眾及阿拉伯和伊斯蘭教國家加入對抗以色列的戰鬥。

圖為印尼示威者10月11日在美國駐雅加達大使館外聲援巴勒斯坦，焚燒美國總統拜登（Joe Biden）肖像。（Reuters）

研究員：哈馬斯襲擊可能「啟發」印尼伊斯蘭教主義者

雅加達智庫激進主義和去激進化研究中心（PAKAR，暫譯）的研究員伊拉希（Damai Setianing Ilahi）認為，哈馬斯的襲擊可能「啟發」印尼伊斯蘭教主義者繼續為推翻政府鬥爭，因為哈馬斯的襲擊暴露了以色列安全部門的弱點，而印尼與以色列相比，軍事能力顯然弱得多。

分析人士認為，雖然東南亞的伊斯蘭教主義者普遍支持巴勒斯坦建國，並呼籲捐款幫助加沙居民，但他們可能會尋求建立地區伊斯蘭教哈里發國（Caliphate），而不是加入海外戰鬥。一名消息人士指出：「哈馬斯和東南亞激進組織的最終目標有明顯差異。」

基地組織（al-Qaeda，又譯阿爾蓋達）東南亞分支的前成員特紹里（Sofyan Tsauri，暫譯）說，親基地組織的組織慶祝哈馬斯襲擊得手，但與伊斯蘭國（ISIS）組織有聯繫的組織則反對哈馬斯，因為它接受什葉派伊朗的資助。遜尼派伊斯蘭教徒與什葉派向來不和。

伊拉希說，這些組織的支持者不把哈馬斯視為戰士，他們將哈馬斯與以色列的鬥爭視為叛教者與異教徒（以色列）和十字軍（基督徒和美國）的鬥爭。

另一方面，美國國務院星期三（11日）以存在恐襲威脅，將以色列和約旦河西岸的旅遊警告提高到第三級，警告美國公民「重新考慮」前往這些地區。

目前，加沙地區被列為最高的第四級，即不要前往旅遊。

如今有愈來愈多航空公司停止飛往以色列的航班，令身在以色列的外國人要離開，和以色列公民要回國都面對困難。

美國國務院旅遊警告名單上被列為第三級的其他國家包括千里達（Trinidad and Tobago，又譯：特立尼達和多巴哥）、牙買加、洪都拉斯、沙特阿拉伯和烏干達。

本文獲《聯合早報》授權轉載

