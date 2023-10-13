以色列駐北京大使館職員遇襲送院　行兇畫面疑曝光

撰文：成依華
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以色列外交部10月13日表示，一名駐北京大使館職員遇襲，送院治理。他目前情況穩定。據報他是遭人用刀刺傷。

以方表示襲擊並不在以色列駐北京大使館內發生，目前未知遇襲原因，事件調查中。

網上流傳畫面顯示，一名男子揮刀，多次刺傷另一名男子，人行道上可見血跡。法媒指，影片顯示位置是距離以色列駐北京大使館約1.5公里的區域。

目前未知事件是否與以巴局勢升溫有關。

在以巴衝突的問題上，中國外交部多次強調當務之急是立即停火，保護平民。中國外交部10月12日指，中方對當前巴以局勢衝突加劇、造成許多無辜平民傷亡深感痛心，對巴勒斯坦安全和人道主義形勢嚴重惡化深表關切，對衝突升級嚴重衝擊地區和平與穩定深感擔憂。

外交部發言人汪文斌稱，當務之急是立即停火，保護平民，又指打破巴以衝突循環往復的關鍵在於回到「兩國方案」的基礎上，恢復和談，建立獨立的巴勒斯坦國，實現巴以和平共處。

他指中方將繼續與相關各方保持溝通接觸，推動停火止暴，幫助緩解人道危機，積極勸和促談，同地區國家和國際社會一道，為推動巴勒斯坦問題的全面、公正、持久解決發揮建設作用。

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