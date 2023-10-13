西方憂以色列重蹈美國反恐戰覆轍　敦促保持克制

《政治報》歐洲版（Politico Europe）當地時間10月12日報道，隨着本輪以巴衝突的不斷升級，人們對戰局擴大蔓延致整個地區局勢失控的擔憂與日俱增，諸多西方國家在向以色列表示支持的同時，都大力呼籲以方在反擊行動中保持克制，敦促其保護平民安全。



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正如以色列認為自己遭遇另一場毀滅性的「9·11時刻」，西方政客也在擔心，眼下發起報復行為的以色列，會像在9·11事件後致力於發起反恐戰爭的美國那樣，步入美國「錯誤且自毀」的老路，破壞整個地區的和平穩定。對此，希臘前財政部長瓦魯法基斯（Yanis Varoufakis）甚至向以色列發出公開警告，「以色列可能正走上同樣危險的道路。不要犯同樣的錯誤。」

據《政治報》歐洲版報道，以色列上週末遭到巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）突襲，在整個西方掀起無與倫比的同情和憤怒浪潮。但隨着以方對加沙地帶（Gaza Strip）進行激烈的報復反擊，乃至對該地區發起「全面封鎖」行動，擔心局勢失控的西方國家開始接連敦促以色列保持克制。

當地時間12日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在向以色列表示支持時特別提到，「以色列有權通過針對性的行動消滅哈馬斯來保衛自己，但保護平民是民主國家的責任。」同一天，趕往以色列與總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會晤的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也首次強調以方的責任，「以色列有權自衛……但如何自衛很重要。」

《政治報》歐洲版稱，兩人的表態得到許多西方官員的私下響應，一些歐洲國家政府擔心衝突可能導致一場全面地區戰爭的爆發，警告世界正面臨着一個岌岌可危的時刻。

一位不願透露姓名的法國外交官說：「無論以色列和巴勒斯坦現在做什麼，都有可能加劇衝突的兩極化。一大隱憂是衝突有蔓延至整個地區的風險。」

還有歐盟官員認為，以色列正將此次遇襲作為一種宣戰理由，「真正的危險是，以色列很有可能藉機發動大規模地面攻勢，將整個加沙地帶夷為平地。」

報道指出，以色列駐聯合國大使埃丹（Gilad Erdan）將哈馬斯襲擊稱為「以色列的9·11事件」，而西方政客正在擔心，和美國對9·11事件的反應一樣，以色列會做出攪亂整個地區穩定的舉動。

9·11事件後，美國發起一場全球「反恐戰爭」，接連軍事介入阿富汗、伊拉克，造成嚴重傷亡。這場戰爭也讓原本獲得國際社會一致支持的美國，其支持陣營開始出現分裂。

「以色列的震驚和憤怒讓人想起911事件之後的美國，當時這場襲擊激起美國對於力量和團結的展示，並且導致一場錯誤的、自我毀滅的反恐戰爭，以色列可能正走上同樣危險的道路。」對於這擔憂，希臘前財政部長瓦魯法基斯在社交媒體上公開向以色列發出警告，喊話其不要重蹈美國覆轍，犯下同樣的錯誤。

曾是「猶太難民」的美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger），也對「以巴衝突」可能會升級為「中東衝突」發出警告，「有可能讓其他處於輿論壓力下的阿拉伯國家捲入其中。」他提到1973年的贖罪日戰爭（Yom Kippur war，第四次中東戰爭），當時由埃及和敘利亞組成的聯軍在猶太人傳統宗教節日贖罪日當天向以色列發動突然襲擊。

一名歐盟外交官表示，整個衝突是一個「棘手的難題」，現在的重點應該是穩定局勢，並呼籲各方回到談判桌。

西方的擔憂不無道理，眼下衝突進展已經出現戰火蔓延至中東其他地區的苗頭。

據黎巴嫩廣場電視台（Al Mayadeen）消息，當地時間10月12日晚，有3枚火箭彈自黎巴嫩南部向以色列境內發射。此外，敘利亞政府軍也發表聲明稱，12日下午以色列同時對敘利亞的阿勒頗機場和大馬士革國際機場發動空襲，導致兩機場跑道受損無法使用。

聯合國秘書長發言人迪雅里克（Stéphane Dujarric）當天回應稱這發展令人「極端擔憂」，並稱在當前地區局勢高度緊張情況下，呼籲各方應避免誤判導致局勢進一步升級，以免在一個本就動盪不安的地區爆發更加廣泛的暴力活動。

《政治報》歐洲版報道稱，儘管來自各方呼籲保持克制、保護平民的呼聲不斷，但以色列方面的行為似乎在往「變本加厲」的方向繼續發展。

當地時間12日，以色列能源部長卡茨（Israel Katz）揚言，除非哈馬斯釋放所有人質，否則以色列不會向加沙提供電力和水，「人道主義交換人道主義，沒人可以向我們宣講道德。」

同一天，以色列駐柏林大使普羅索爾（Ron Prosor）在接受《政治報》歐洲版採訪時也宣稱，以色列決定採取「根除行動」，西方國家必須繼續與以色列站在一起，與哈馬斯這種「嗜血動物」作戰，「這是文明對抗野蠻。這是好事而不是壞事。」

但以方也注意到西方態度的「微妙」變化。以色列駐歐盟大使雷格夫（Haim Regev）承認，雖然目前為止還幾乎沒有聽到西方批評的聲音，「但隨着我們的回應增多，我覺得可能會看到更多（批評）。」

巴勒斯坦駐歐盟代表團團長阿爾法拉（Abdalrahim Alfarra）則透露，現在氣氛已經開始發生變化，「從11日開始，歐盟內部開始有一些聲音，比如要求以色列當局至少要開放一條糧食援助通道。」

報道提到，襲擊發生兩天，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）對以色列宣布「全面封鎖」加沙地帶表示「深感悲痛」，並警告以色列的反擊必須嚴格遵守國際人道主義法。同一天，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）發表同樣的言論。

他還直言以方行為已經違反國際法，這被《政治報》歐洲版評價為歐盟發出迄今為止對以方「最為強烈」的譴責，與華盛頓態度「截然相反」。

而美方雖然現在仍表示大力支持以色列，更多美國武器「正在路上」，警告任何國家或非國家行為體都不要利用當前局勢攻擊以色列，但此前有美國官員透露，總統拜登（Joe Biden）在一次私人通話中曾敦促內塔尼亞胡盡量減少加沙地帶的平民傷亡。據其分析，如果以色列被發現過度使用武力致使兒童、婦女及非戰鬥人員傷亡，美國將面對輿論的反彈。

以色列和巴勒斯坦新一輪大規模軍事衝突進入第6天。截至目前，衝突共造成雙方超過2800人死亡，逾10500人受傷。聯合國數據顯示，由於以色列對加沙地帶的轟炸仍在持續，超過33萬人無家可歸。