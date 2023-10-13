被擄中以混血女生雙親焦心至極：母澄清不實傳聞　望寶貝平安回來

以色列南部10月7日一場戶外音樂節遭哈馬斯武裝分子突襲，多人被擄走。其丨25歲的中以混血女孩諾亞（Noa Argamani）哈馬斯分子擄走的影片在社交平台上廣傳，目前諾亞和她的男友均下落不明。



大象新聞13日稱，記者聯繫到女生的母親接受訪問。

這位化名李芳的女子稱，諾亞的出生地點是以色列，不同於網上報道此前說的北京。此外她只有以色列國籍，沒有中國國籍。

李芳稱，她和以色列裔的丈夫都在等她安全回家。

她稱，他們現時唯一做的就是跟媒體聯絡，希望通過各種渠道找到幫助。他們對於獲得的協助表示感謝。

李芳憶述女兒出事前的情境，一家三口飯後，諾亞向爸爸要車匙。她說要去參加一個什麼活動，但沒說具體內容。李芳也沒追問。

諾亞的爸爸給女兒鑰匙後，也沒問她去哪，那是因為她是和男友男友納森（Avi Nathan）一起出去的。夫婦倆認為她男友是一個很好的人，所以對此放心。

李芳說，諾亞的男友是以色列人。

除了國籍，李芳亦就網上一些不實消息澄清。有傳諾亞當過兵，她認為這跟外界了解的情況不一樣：

這個國家（以色列）是任何人都要當兵，知道嗎？她不當兵是不行的，這是盡義務

她說，諾亞曾是女兵，一般女兵是不上戰場的。諾亞沒上過戰場。她服役的兩、三年都是做文書工作。

李芳接受訪問是向記者說，女兒12日，等她回來後一起慶祝。她稱與丈夫都沒為女兒慶祝，因為諾亞很多同學朋友都被槍殺了，12日有很多葬禮舉行，他們不希望在別人的葬禮上為她慶祝。

10月7日控制加沙走廊（Gaza）的巴勒斯坦伊斯蘭極端組織哈馬斯（Hamas）清晨針對以色列發動大規劃的多線突襲。以色列南部、靠近加沙的斯代羅特（Sderot）遭火箭與炮彈攻擊，不少人橫屍街頭、車輛佈滿子彈孔，哈馬斯成員被指挨家挨戶擄人或殺人。

住棚節（Sukkot）音樂節也是多線襲擊的目標之一。一名現年25歲的女學生Noa Argamani遭哈馬斯成員綁架並被強行押上電單車，根據女生家屬發布影片，她大喊「救命」並哭求「別殺我」，而她的男友納森亦被人架住，只能眼睜睜看電單車載着她極速駛離。

諾亞父母10月10日接受鳳凰衛視專訪。諾亞之父受訪期間數度情緒崩潰。他指有人拿手機給他看諾亞被擄的影片，他一看到影片就確定那是自己的女兒，對於一個父親來說，看到自己唯一的女兒被綁架並帶到加沙地帶，無法用言語來表達他當時的感受，這種感覺令人撕心裂肺。

諾亞在出發去音樂節前一晚還和家人共進晚餐，並向父親借車。（鳳凰網）

美國「商業內幕」（Business Insider）網站12日稱，社交媒體流傳一段影片，顯示諾亞身處一間屋內，並坐在沙發上喝樽裝水，她身後有兩個赤腳的人經過。

報道指，諾亞的朋友Yan Gorjaltsan表示，影片中諾亞身處的地方明顯不是以色列的房子，令人相信她身處加沙地帶（Gaza Strip）的某個地方。

▼疑似諾亞喝水的影片網上流傳，燃起外界對於她仍活命的希望：

諾亞的父母10日接受鳳凰衛視獨家專訪，他們仍沒女兒的任何消息，只看到社交媒體上一個影片顯示，她坐在沙發上喝水，但不知道影片由誰發布，它的真實性也無從確認。