中以混血女孩遭哈馬斯擄走　父母哭泣求助：盼有人跟她說生日快樂

以色列南部一場戶外音樂節7日遭到哈馬斯武裝襲擊，目前造成至少已有260人死亡。25歲的中以混血女孩諾娃（Noa Argamani）在音樂節被哈馬斯擄走的影片在社交平台上廣泛流傳，目前諾娃和她的男友均下落不明。



諾娃的父母10月10日接受《鳳凰衛視》獨家專訪時表示，目前仍然沒有得到女兒的任何消息，10月12日就是諾娃26歲的生日，只希望她能平安回家。諾娃的父親在受訪時數度哽咽稱「看到（諾娃被擄）的影片撕心裂肺」，他表示希望能有人能幫他跟諾娃說聲生日快樂，諾娃父親說，「如果有人可以祝福她，我不知道該如何感謝。如果能通過中國人的幫助，向她傳達我們的愛，謝謝，這就是我要說的。」



哈馬斯挨家挨戶擄人影片流傳 被綁架以色列女生哭求：別殺我！

10月7日控制加沙走廊（Gaza）的巴勒斯坦伊斯蘭極端組織哈馬斯（Hamas）清晨針對以色列發動大規劃的多線突襲。以色列南部、靠近加沙的斯代羅特（Sderot）遭火箭與炮彈攻擊，不少人橫屍街頭、車輛佈滿子彈孔，哈馬斯成員被指挨家挨戶擄人或殺人。

住棚節（Sukkot）音樂也是多線襲擊的目標之一。一名現年25歲的女學生Noa Argamani遭哈馬斯成員綁架並被強行押上電單車，根據女生家屬發布影片，她大喊「救命」並哭求「別殺我」，而她的男友納森（Avi Nathan）亦被人架住，只能眼睜睜看電單車載着Noa Argamani極速駛離。影片在網上廣傳，目前女學生及其男友均下落不明。

中以混血女孩父親淚崩：看到女兒被擄影片撕心裂肺

中以混血女孩諾娃的父母10日接受鳳凰網採訪，諾娃的父親數度情緒崩潰。諾娃父親表示，有人拿手機給他看諾娃被擄的影片，「我一看到影片就確定那是我的女兒。對於一個父親來說，看到自己唯一的女兒被綁架並帶到加沙地帶，我無法用言語來表達我當時的感受。這種感覺令人撕心裂肺。」

據了解，諾娃是家中的獨生女，諾娃的母親說女兒失聯後，很多在中國的朋友也通過社交媒體上認出了女兒，諾娃母親難過地說，「我的朋友、同學，他們看見了，就給我發簡訊，說這是你的女兒嗎？有些人認識我的女兒，因為她去過中國好幾次了。」

諾娃在出發去音樂節前一晚還和家人共進晚餐，並向父親借車。（鳳凰網）

諾娃的父親回憶，就在音樂節的前一天，一家人還一起吃了晚飯，「前一晚，我們和諾娃還有她的男朋友一起吃了晚餐，我們在慶祝住棚節。之後，諾娃向我借車，她問我能不能開去遠一點的地方，我說沒問題，沒有阻止她。」

諾娃父親指出，自己也不知道她要去音樂節，「我覺得她媽媽（如果知道）的話，不會允許她去那裡的。」

據此前報道，這場音樂節在以色列南部的雷姆舉行，吸引了約3500人參加。雷姆距離加沙邊境僅有4.8公里，音樂節是哈馬斯10月7日對以色列發動襲擊的首批目標之一。

諾娃父親：希望能有人替我向她說聲生日快樂

諾娃失聯已超過96小時，目前諾娃父母仍然沒有女兒的任何消息，只看到社交媒體上一個影片顯示，諾娃坐在沙發上喝水，但不知道是誰發布？真實性也無從確認。當下，他們只希望外界能全力幫助他們救出女兒。

網絡上流傳的諾娃影片，目前尚未能判定真假。（鳳凰網）

諾娃的母親在影片中指出，自己現在得了癌症，「在這樣的情況下把我女兒擄走，是痛苦加上痛苦」，她指出，自己很擔心她的安全問題，「她是個女孩子，就更加擔心了，你知道嗎？哎，我希望她能堅強，告訴她，我們在家裡等著她。」

諾娃的父親則指出，10月12日諾娃就要過26歲生日了，「我希望有人能替我向她說一聲『生日快樂』，這對我來說意味著一切。如果有人可以祝福她，我不知道該如何感謝。如果能通過中國人的幫助，向她傳達我們的愛，謝謝，這就是我要說的。」

中國外交部此前在例行記者會上被問到有關諾娃的情況時表示，「正在核實相關資訊」，外交部發言人強調，「中方一貫反對針對平民的暴力和襲擊。」