以色列傳將強攻加沙　伊朗威脅開闢新戰線

伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）10月13日稱，如以色列繼續攻擊加沙，伊朗有可能開闢針對以色列的新戰線。



土耳其國營阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）13日引述他同較早時抵達黎巴嫩貝魯特（Beirut）後向黎巴嫩廣場電視台（Al Mayadeen）發表上述聲明。

他還表示，哈馬斯發起的「阿克薩洪水」（Al-Aqsa Flood）是為回應「猶太復國主義實體的罪行」，當中「實體」指的是以色列。

阿卜杜拉希揚說：「穆斯林國家和人民不接受針對巴勒斯坦人民的持續侵犯。」他強調，「以色列及其支持者」對巴勒斯坦人民持續遭受攻擊的後果須負上全責。

伊朗高級外交官也表示，伊朗與沙特阿拉伯進行的會談是德黑蘭支持巴勒斯坦戰略的一部份。

以色列在報復加沙的過程出現重大變化，以色列已通知聯合國，包括組織人員在內，身處加沙北部的人須在24小時內向南撤。

聯合國秘書長發言人迪雅里克（Stéphane Dujarric）13日下午在一份聲明表示，以色列軍隊通知聯合國「瓦迪加扎河（Wadi Gaza）以北的所有加沙人口應在未來24小時內遷移到加沙南部」。