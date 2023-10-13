哈馬斯襲擊與1973阿以戰爭相呼應：一場震驚的突襲與罪責之問

這些相似之處是驚人的——而且肯定不是巧合。



就在以色列因鄰國埃及和敘利亞的協同軍事攻擊而完全措手不及的五十年後又一天，以色列再次措手不及。



作者：加州大學洛杉磯分校，羅莎琳德和阿瑟吉爾伯特基金會以色列研究教授Dov Waxman



2023年10月7日早些時候，哈馬斯武裝分子從海陸空入侵以色列南部，並向該國深處發射了數千枚火箭彈。數小時之內，數百名以色列人被殺、人質被劫持並宣戰。以色列的猛烈報復行動已經奪走了加沙數百名巴勒斯坦人的生命，到這場戰爭結束時肯定還會有更多人喪生。

因為戰爭就是如此。哈馬斯襲擊開始、以色列死亡人數增加後，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）宣布該國正處於戰爭狀態，就像50年前一樣。

相似之處不止於此。

兩場戰爭都是以猶太節日的突襲開始的。1973年，是贖罪日，猶太人的贖罪日。這次是妥拉節（Simchat Torah [שמחת תורה]），猶太人慶祝閱讀《妥拉》。

控制著毗鄰以色列、人口稠密的加沙地帶的巴勒斯坦激進組織哈馬斯似乎希望傳達埃及和敘利亞在1973年10月發出的同樣信息：他們不會接受現狀，以色列的軍事力量也不會保得住以色列人的安全。

1973年戰爭（即以色列的贖罪日戰爭，埃及和敘利亞的齋戒月或十月戰爭）不僅是阿以衝突的分水嶺，也是以色列政治的分水嶺。

這場戰爭也會如此嗎？

兩次都措手不及

當然，突如其來的戰爭再次讓以色列人深感震驚，正如50年前。這場戰爭，就像1973年戰爭一樣，已經被定調為一場巨大的情報失敗。

儘管以色列軍事情報部門警告政府，該國的敵人認為以色列很脆弱，但情報機構並沒有預料到哈馬斯會發動攻擊。

相反，情報評估是哈馬斯最感興趣的是管理加沙地帶，不想與以色列發生戰爭，至少暫時不想。

人們的假設是，哈馬斯將因擔心以色列可能採取不成比例的報復行動而給加沙帶來更多破壞，而不會在以色列發動重大攻擊。這片飛地居住着200萬巴勒斯坦人，其中許多人生活貧困，尚未從2021年5月的最後一輪重大戰鬥中恢復過來。

相反，情報機構和許多分析家認為，哈馬斯更願意將巴勒斯坦暴力輸出到以色列佔領的約旦河西岸，這可能有助於削弱由哈馬斯的政治對手領導的已經脆弱且不受歡迎的巴勒斯坦權力機構。

2023年10月10日，以色列士兵於南部的卡法阿扎（Kfar Aza），視察遭哈馬斯裝分子襲擊的村落， 並搬出多具遺體。（Reuters）

事實證明，他們的情報評估是嚴重錯誤的，就像1973年戰爭爆發前一樣。當時和現在一樣，以色列的對手並沒有被其軍事優勢嚇倒。

以色列情報部門不僅誤判了對手發動戰爭的意願，而且無論是在1973年還是現在，都未能認識到敵人的準備工作。

考慮到以色列廣泛而複雜的情報收集能力，這次的失敗更加明顯。哈馬斯肯定在以色列眼皮底下精心策劃了這次襲擊數月之久。

1973年10月的戲劇性事件被稱為以色列的贖罪日戰爭，埃及和敘利亞的齋戒月或十月戰爭，深刻地改變了中東政治的進程。

這無疑是以色列自1973年戰爭以來最嚴重的情報失敗。

但這不僅是情報上的失敗，也是軍事上的失敗。以色列國防軍（IDF）顯然沒有為如此大規模的攻擊做好準備——事實上，大多數以色列國防軍部隊都部署在約旦河西岸。

確實，以色列國防軍高層曾多次警告內塔尼亞胡，由於以色列預備役軍人拒絕服役以抗議政府試圖進行司法改革，以色列國防軍的軍事準備能力已經減弱。儘管如此，以色列國防軍仍然相信，其防禦工事 ——尤其是在加沙地帶周圍修建的昂貴的高科技屏障——將阻止哈馬斯武裝分子進入以色列，就像2021年5月的突襲那樣。

但正如1973年蘇彝士運河沿岸所謂的巴列夫防線（Bar-Lev defensive line）未能阻止埃及士兵越過運河一樣，加沙隔離牆也未能阻止哈馬斯武裝分子——它只是被繞過並推平了。

指責遊戲開始

這場戰爭之後肯定會出現與1973年戰爭之後同樣的指責遊戲。很可能會成立一個調查委員會，就像1973年戰爭後出現的阿格拉納特委員會（the Agranat Commission），該委員會發表了一份措辭嚴厲的報告，將責任堅決地歸咎於以色列的軍事和情報機構。

但這場戰爭的罪魁禍首並不是以色列的軍事和情報機構。這是以色列的政治體制——最重要的是內塔尼亞胡，自2009年以來一直領導該國，除了2021年至2022年期間的一年例外。

1973年的戰爭不僅是情報失敗，也是政治失敗造成的。事實上，主要應歸咎於以色列的政治領導層，主要是總理梅厄（Golda Meir）和國防部長達揚（Moshe Dayan），因為在戰前的幾年裡，他們拒絕了埃及總統薩達特（Anwar Sadat）的外交提議。以色列政府決心保留以色列在1967年戰爭中佔領的西奈半島的部分地區，甚至不惜以與埃及實現和平為代價。

同樣，內塔尼亞胡也忽略了埃及最近為促成以色列、哈馬斯和同為激進組織的「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織」（Palestinian Islamic Jihad）之間的長期休戰所做的努力。以色列目前的極右翼政府更願意保留被佔領的約旦河西岸，而不是尋求與巴勒斯坦人和平的可能性。

此外，內塔尼亞胡政府一直專注於其廣泛不受歡迎的削弱以色列最高法院權力和獨立性的嘗試，此舉似乎旨在消除正式吞併約旦河西岸的潛在障礙。擬議的司法改革在以色列造成的國內動盪和深刻分歧幾乎肯定是哈馬斯決定現在發動攻擊的原因之一。

更廣泛地說，最近的襲擊顯然表明，內塔尼亞胡遏制和威懾哈馬斯的戰略已經遭遇災難性失敗。這對以色列人，特別是生活在該國南部的以色列人來說是災難性的，對加沙的巴勒斯坦平民來說更是如此。

9月24日在特拉維夫的反司法改革示威。（Reuters）

對加沙的封鎖持續了16年，削弱了其經濟，並實際上囚禁了200萬居民，但這並沒有讓哈馬斯屈服。

相反，哈馬斯透過鎮壓維持對加沙的控制，只會更加收緊。邊境兩側的無辜平民為這次失敗付出了高昂的代價。

1973年戰爭結束後，梅厄被迫辭職，幾年後，自1948年建國以來一直以各種形式執政的工黨（Labor Party）被貝京（Menachem Begin）所領導的右翼利庫德集團（Likud Party）於1977年大選擊敗。這是以色列國內政治的分水嶺，很大程度上是由於1973年戰爭導致公眾對當時佔主導地位的工黨失去信心。

這次歷史會重演嗎？這場戰爭最終會終結內塔尼亞胡和利庫德集團對以色列政治的長期統治嗎？大多數以色列人已經轉而反對內塔尼亞胡，因為他周圍的腐敗醜聞、他試圖降低司法權力以及他的執政聯盟所代表的右傾傾向，都讓人們生厭。

現在可能有更多的以色列人更厭惡他，因為這次毀滅性的突襲狠狠打臉了內塔尼亞胡作為以色列「安全先生」的自我稱呼。

無論這場新戰爭的結果及其在以色列的政治影響如何，很明顯，以色列人將永遠懷著巨大的悲傷和憤怒銘記這場新戰爭的爆發，就像1973年的戰爭一樣。

事實上，對以色列人來說，這場戰爭可能會比那場戰爭造成更大的創傷，因為1973年首當其衝的是軍隊成員，而這次是以色列平民在自己的主權領土上被俘虜和殺害。在這個關鍵一點，這場戰爭別於1973年的戰爭。

本文轉載自The Conversation，香港01獲授權編譯，未經授權不得轉載，點擊閱讀英文原文。