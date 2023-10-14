加沙居民24小時大逃亡　怕像1948年般從此回不了家

以色列軍隊預計即將地面入侵加沙，報復哈馬斯武裝分子上周六的突大規模突襲。以軍周五（13日）下令加沙部民眾於24小時內向南撤離，民眾倉皇走難。

一些加沙居民表示，他們擔心這最終可能會成為另一場永久性大規模流離失所的開始，就像1948年以色列建國時的以阿戰爭，亦即是第一次中東戰爭，當時有超過70萬巴勒斯坦人逃離家園或被驅逐出家園。

加沙地帶 210萬居民中約170萬人，都是1948年被迫離開家園的巴人或其後裔。當時，許多巴勒斯坦人被告知幾天或幾週後便會獲允許返回家園，許多人只帶走了一些物品和前門的鑰匙。可是，他們最終並沒獲許回家。

以巴衝突：2023年10月13日，一輛以色列坦克駐紮在以色列南部以色列與加沙走廊邊境附近。（路透社)

以色列數天前開始實施「全面圍困」後，加沙地帶已斷水、斷電、斷糧。但即使面對以軍隨時入侵，有居民還是決定留在家中，因擔心一走便永遠流離失所。

至於扶老攜幼、帶着行李離開的巴勒斯坦人亦十分困難，有的人沒有車，需要步行或搭貨車車尾逃亡。另一方面，不少路面在以軍空襲下受損，令南下變得異常困難。

加薩居民Mahmoud Shurrab表示，周五早上，他在facebook上看到了撤離加沙地帶北部的警告，便迅速然帶母親驅車前往南方。在路上，他看到成群結隊的人排隊加油，他和許多其他加沙人一起到達了疏散區以南的一個城鎮，但他和他的母親目前流落街頭，別無棲身之處。

「我們迷失了方向，」他在接受《紐約時報》電話採訪時說：「我們不知道是否會回來。沒有人明白發生了什麼事。最大的問題是我們不知道住在哪裏。」