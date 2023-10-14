以巴交戰觸發人道災難　加沙民生急劇惡化　驚現「世界末日景象」

以色列全面封鎖加沙地帶（Gaza Strip）後，當地出現災難性的人道主義情況。俄媒10月13日稱，加沙地帶的食物、藥物、水的儲備均已用盡，有居民指，已出現「世界末日景象」。



俄衛網13日稱，加沙居民薩瓦夫（Mustafa Sawaf）表示，停水和停電進一步加劇末日景象，所有的生活領域都需用電，特別是醫院。他問：「沒水電，它們要如何運作？」他指阿拉伯國家，伊斯蘭和人道主義組織應當以最快速度行動，督促以色列恢復水電，同樣要開放連接埃及的拉法過境點（Rafah Crossing），以設立運送人道主義物資的安全通道。

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他指出，加沙內部的情況正快速惡化。

他說最糟糕的是居民的健康情況，食物和藥物嚴重不足，居民得不到治療，如無法進行腎臟透析（洗腎），如果受傷的人數增加，那將會是真正的災難。

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