地面戰何時打？以色列官員：快則數小時　耐則「這時候」

以色列國防軍敦促巴勒斯坦人13日下午8時（香港時間14日上午1時）前離開加沙地帶北部，而在期限屆滿前。以軍稱步兵部隊和坦克已進入加沙地帶進行「局部突襲」。外界在注視，局部突襲以外，以軍何時對加沙正式發動地面進攻勢。

以色列較早時已更明確地暗示在準備放棄空襲，因軍方宣布在過去24小時內對加沙進行「局部突襲」（Localized Raids）。

以軍中校萊納（Peter Lerner）向英國天空新聞稱開展行動尋找「可能的肉參」、辨認屍體以及「尋找恐怖分子」。

當被問及這是否是更大規模地面行動的開端時，他說：「這是我們過去7天所做的工作的延續。」

我們（行動）正在升級。這是我們為以色列人民恢復平靜和安全以及擊敗哈馬斯所做努力的一部份

他解釋說，仍有人下落不明，以軍此舉是為查明他們是否被綁架或「死在田野裏」的行動的一部份。

他還表示，以色列南部「仍然存在威脅」，哈馬斯「恐怖分子」可能仍然在該地區。

以軍13日較早時，下令北加沙110萬巴人在未來24小時離開當地南下。

萊納在談及地面進攻的時間時稱，時間框架並非鐵定的。

我在聲明中沒詳細說明任何時間表。我們非常明確，我們要求立即撤離（加沙）北部的人。

美國《政治報》網站14日引述兩名以色列官員13日確認，以色列對加沙的地面入侵「迫在眉睫」，並證實這一備受矚目的行動將在未來幾小時或幾天內發生。

不願透露姓名的以色列官員稱，發布警告是為在地面行動開始前盡可能挽救巴勒斯坦人的生命。他們說，撤離的時間很短，這樣哈馬斯就沒有太多時間準備。