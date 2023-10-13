以巴地面戰「快將開打」又一迹象：醫院限2小時疏散完畢｜最新

以巴局勢升溫，以色列軍方10月13日要求加沙（Gaza）北部民眾向南撤離，稱在當地進行軍事行動，打擊哈馬斯（Hamas）的軍事能力。這意味以巴衝突很大機會演爆發地面戰，加沙地帶變成戰場。以方死亡人數逾1300人，巴方約1800人。香港01彙整戰事相關最新消息如下：



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以巴衝突：圖為2023年10月13日，約旦河西岸城市納布盧斯（Nablus）發生示威，當地巴勒斯坦示威者走在被縱火的街道上。（Reuters）

0256 英國天空新聞引述一個人道主義組織稱，加沙的一家醫院已被告知在未來兩小時內撤離，這是以色列預期作地面進攻的另一個可能的迹象。

英國天空新聞的安全和國防分析師Michael Clarke稱，如以色列以這種有限的方式開始進攻，那麼「全面的攻擊」不會被推遲太久。

0251 沙特阿拉伯加入埃及的行列，拒絕以色列要求讓逾100萬名巴勒斯坦人逃離加沙北部的呼籲。

沙特在聲明中譴責以色列針對手無寸鐵的平民。它要求以色列解除對加沙的封鎖。

在以色列對巴勒斯坦極端組織哈馬斯7日的突襲進行報復之前，沙以本在進行關係正常化的談判，但《紐約時報》8日稱談判已遭擱置。

0235 以色列總理內塔尼亞胡發表全國演講稱，以軍在加沙的反擊行動「只是個開始」。

0214 聯合國10月13日稱接獲以色列軍方通知，要求所有身在加沙地帶北部（瓦迪加扎河（Wadi Gaza）以北）的110萬人未來24小時內轉移至加沙南部。下圖為河流的大約位置：

0142 以軍正在對加反走廊的許多哈馬斯目標進行「大範圍」空襲。軍方稱將很快提供有關襲擊的更多細節。

哈馬斯不久前對以色列中部地區發射火箭承認責全。

0130 哈馬斯新聞辦公室表示，以色列對逃離加沙的車隊發動空襲，70人死亡，其中大部份是婦女和兒童。

0115 美國《政治報》網站14日引述兩名以色列官員13日確認，以色列對加沙的地面入侵「迫在眉睫」，並證實行動快則未來數小時，耐則這個時候發生……（請點擊了解詳情）

不願透露姓名的以色列官員稱，發布警告是為在地面行動開始前盡可能挽救巴勒斯坦人的生命。他們說，撤離的時間很短，這樣哈馬斯就沒有太多時間準備。

0102 聯合國發言人稱，因邊境口岸已關閉，現時已沒救援物資進入加沙。聯合國本身的供應已跌至最低水平。

0055 卡塔爾外交部部長穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）13日稱，卡塔爾在尋求開放一條人道走廊到達加沙地帶。

0051 美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）稱，以色列警告加沙北部人士撤離，沒事先與華府磋商。

他稱美國正與以色列和埃及合作，就加沙安全通道問題協商。

此外柯比也說，沒迹象表明黎巴嫩真主黨（Hezbollah）決定擴大衝突。美國也尚未看到其他外部行動者願擴大以巴衝突。

他稱美國往後需補充資金來支持烏克蘭和以色列。

0018 以色列國防軍表示，步兵部隊和坦克進入加沙地帶進行「局部突襲」（Localized Raids），清除「恐怖分子」並尋找人質。

0007 以色列國防軍敦促巴勒斯坦人13日下午8時（香港時間14日上午1時）前離開加沙地帶北部。

中國將派特使赴中東

0001 中國外長王毅10月13日談到以巴衝突時表示，中方將派特使前往中東。

他表示針對當前巴勒斯坦與以色列衝突的嚴峻局勢，中方認爲當務之急是盡快停火止戰。